Despedida al pequeño “Lolo” Rosales Galdame, mientras su mamá sigue internada tras el trágico accidente

Según informó el Diario Uno, María junto a su hijo tenían como destino el Parque Aconcagua con la idea de pasar fin de año junto al padre del pequeño que trabaja en ese lugar

María José Galdame, quien sufrió un trágico accidente el 31 de diciembre en la Ruta Nacional N.º 7 a la altura del kilómetro 1090, en la zona de Potrerillos , permanece bajo observación médica. La mujer viajaba en un Chevrolet Corsa junto a su hijo de 6 años, quien lamentablemente falleció en el lugar pese a varias maniobras de RCP.

María sufrió politraumatismos, fractura de tobillo y traumatismo encéfalo craneano, por lo que fue trasladada de urgencia al Hospital Central para su atención médica.

Leer también: https://www.elcucodigital.com/piden-cadena-de-oracion-por-maria-jose-galdame-tras-tragico-accidente-en-potrerillos/

Tras ello, el estado de salud de María se encuentra en observación. El tío del niño fallecido, Omar Sorroche, ex diputado y concejal radical, a través de un posteo en sus redes sociales, afirmó que “El médico la reviso está mañana y encontró bien los reflejos dijo que le van a hacer algunos estudios para ver el estado de las lesiones”.

El posteo continúa: “una radiografía por fractura de la clavícula izquierda , una tomografía con contraste para revisar que la cervical que está dañada en la segunda vértebra no lesiona el nervio que pasa por orificios de la vértebra. Según el resultado iría a cirugía o no, también van a revisar la evolución de la factura del tobillo para ver si es necesaria otra cirugía”.

Fotografía: posteo de las redes sociales.

Una fuente extraoficial expresó a El Cuco Digital que se encuentran observando su evolución, de una vértebra y de una de las piernas donde fue operada.

En tanto, desde el Diario Uno informaron textualmente que: Tras la primera evaluación de los especialistas se confirmó que si bien tiene lesiones en la zona cervical, y tendría desplazamientos, “no tiene compromiso de la médula, ni neurológico”.

Al parecer Galdame necesitará ser operada en las próximas horas, pero está fuera de peligro y los médicos descartarían que tenga consecuencias neurológicas por las lesiones que sufrió.

Despedida al pequeño “Lolo” Rosales Galdame

El menor de edad, Lorenzo Rosales Galdame, será velado este viernes 2 de enero en la Cochería Flores, ubicada en calle Las Heras 170 de Eugenio Bustos, desde las 08:00 hasta las 16:00 horas.

Con información del Diario Uno.