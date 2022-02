Después de tener Covid-19, ¿Hay que cambiar el cepillo de dientes?¿cómo cuidar la salud bucal?

@TeffyTello

La palabra de un especialista.

El coronavirus marcó un antes y un después en nuestra manera de cuidar la higiene personal. Hemos aprendido a través de profesionales de la salud, lo importante que es lavarse las manos con agua y jabón con frecuencia, poder desinfectar elementos que traemos de la calle a nuestra casa y casi a diario, usamos el alcohol en gel luego de realizar trámites para evitar virus y bacterias. Sin embargo, poco se sabe de lo fundamental que es cuidar nuestra salud bucal para prevenir infecciones.

Por tal motivo, El Cuco Digital tomó comunicación con el odontólogo, Federico Cresitelli, del Hospital Tagarelli de San Carlos, que nos explicó la importancia de cambiar los cepillos de dientes después de haber contraído Covid-19, cómo escoger un buen cepillo a la hora de ir a comprar uno, y qué recomendaciones debemos tener en cuenta para cuidar la salud bucal.

-Federico, antes que nada, ¿hay que cambiar el cepillo de dientes después de tener Covid-19?

El cambio del cepillo de dientes es un procedimiento que hay que hacerlo generalmente después de haber contraído Covid por la extraordinaria capacidad del virus de transmitirse de persona a persona. Si bien este tipo de virus, como todos los virus que son estructuras moleculares, que por lo general no tienen una vida duradera fuera de los organismos en los cuales habitan, la transmisión se genera generalmente de persona a persona o por algún tipo de contacto entre personas, sí es necesario cambiar los cepillos de dientes porque el cepillo es un instrumento que está en contacto con saliva, las mucosas y una de las principales vías de contagio es a través de estos medios. El cepillo de dientes se tiene que cambiar por lo general si se utilizan artefactos donde se coloquen más de un cepillo de dientes. Si en una familia, una persona tiene Covid, más allá de las medidas de aislamiento propios en su domicilio, si está utilizando un cepillo de dientes y lo coloca en un vasito junto con el resto de los cepillos, indudablemente el riesgo de contagio es muy alto porque, más allá de que sea un elemento que se pueda lavar y enjuagar luego de ser utilizado, puede quedar cierta carga viral dentro del cepillo, que tome contacto con un cepillo de otro integrante de la familia.

-¿A la hora de escoger un buen cepillo que hay que tener en cuenta?

Las características que tiene que tener un cepillo dental por lo general difieren mucho de aquellas cosas que nos muestran las publicidades.

Mango

Por lo general un cepillo de dientes tiene que tener un mango recto, aquellos mangos que tienen algún tipo de agulación o curvatura, no son los ideales.

Cabezal

El cabezal del cepillo de dientes debe ser chico. Si uno mira en cerdamen tiene grupos de penachos. Debe tener entre 9 y 10 penachos de largo por 3 a 4 de ancho.

Cerdas

El cerdamen tiene que ser plano, no tienen que existir cerdas más largas y otras más cortas. Y por lo general el mercado nos ofrece cepillos de dientes suaves, medios o duros y existe un concepto errado en los pacientes ya que la mayoría tiende a utilizar cepillos duros y los cepillos duros muchas veces terminan lastimando las encías o lesionando estructuras dentarias. Entonces el uso sistemático de esos cepillos, a la larga termina siendo contraproducente. Entonces lo recomendable es un cepillo suave.

-¿Y cómo saber qué pasta elegir?

Con respecto a la pasta de diente es todo un tema porque en realidad la gente cree que porque compra una pasta cara es buena y una de menor valor no tiene las propiedades que tienen las demás, sin embargo no es así. Las pastas son productos más bien cosméticos, pero básicamente las pastas que se pueden adquirir en supermercados o en negocios de barrios suelen presentar todas las mismas características. Más allá del sabor y la presentación, el funcionamiento que tienen las pastas es permitir un movimiento más fluido del cepillo de dientes porque al generar cierta espuma es más fácil realizarlo porque el cepillo corre con mayor facilidad. Es verdad que existen pastas de dientes que son más específicas que se utilizan en casos muy puntuales, en caso de pacientes con alta incidencia de caries, pacientes que tienen trastornos de encías en donde si bien pastas que son productos farmacológicos con componentes activos que por lo general tratan de revertir el cuadro o patología que se está convirtiendo. Son recetadas y la adquisición es a través de farmacia ya que no son de venta libre. Pero el resto, casi todas tienen la mismas características.

-¿Cuántas veces por año es recomendable que las personas asistan al dentista?

La recomendación son dos controles por año en pacientes sanos. Existen distintos tipos de patologías, sobre todo aquellas que afectan principalmente a las encías, por las que hay que haber controles más periódicos para controlar la evolución

-¿Por qué es importante cuidar la salud bucal?

Muchas veces no se toma dimensión de la importancia que tiene la cavidad bucal dentro del organismo. La boca es la puerta de entrada de nuestros alimentos y el proceso de digestión comienza en la boca con el proceso de masticación. La degradación mecánica de los alimentos sumado a la degradación enzimática que genera la saliva son el primer paso para el proceso de digestión. Luego que uno mastica los alimentos y el bolo alimenticio es ingerido hacia el estómago se produce el deglutamiento que serán absorbidos a nivel intestinal. La importancia de tener una salud bucal es vital porque cuando una persona no tiene una buena salud bucal y empiezan a existir piezas dentarias que se empiezan a dañar y a comprometer el proceso de masticación se empieza a deglutir alimentos que no son suficientemente masticados o desmenuzados y como consecuencia se carga la actividad estomacal y el paciente puede comenzar con gastritis, acidez, malestar en la digestión. Sin mencionar todas aquellas repercusiones a nivel corporal infeccioso demandando desgaste de energía de nuestro cuerpo para tratar de controlar ese proceso infeccioso. Si las piezas dentales no son tratadas es un escollo para nuestro organismo. Por tal motivo hay que tener en cuenta la prevención y salud bucal sobre todo para evitar todo tipo de infecciones.