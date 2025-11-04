Destino San Javier y Amar Azul llegan a San Carlos para la Fiesta de la Tradición 2025

A partir de esta semana se encontrará habilitada la compra de entradas de forma online.

El Municipio de San Carlos anunció que este mes de noviembre se celebrará la esperada Fiesta de la Tradición 2025, un evento que promete dos noches cargadas de música, cultura y emoción en el emblemático Teatro “Neyú Mapu”.

– Sábado 15 de noviembre: El escenario se llenará de ritmo con la presentación de Amar Azul, acompañados por los talentosos Sueños Cuyanos y Los Chimenos, en una noche que fusionará lo popular con lo tradicional.

– Domingo 16 de noviembre: La emoción continuará con Destino San Javier y el Dúo Nuevo Cuyo, ofreciendo un cierre inolvidable con lo mejor del folclore argentino.

Quienes deseen comprar su entrada podrán hacerlo a través del siguiente link: https://share.google/PRDc981dJWrnhryQC

Valor de las entradas

INDIVIDUALES POR 1 DÍA $10.000

COMBO POR LOS 2 DÍAS $15.000

(Menores de 8 años no pagan)