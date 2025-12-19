Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 19, 2025

diciembre 19, 2025

Destituyeron al concejal Arce del HCD de Tupungato: la causa y el descargo del edil

Había sido suspendido por quince días, otorgando el tiempo para ejercer su defensa ante la denuncia por violencia de género.

El Edil fue acusado en 2024 por una asesora del cuerpo legislativo de sufrir violencia psicológica, simbólica, mediática y económica, a partir de un hecho ocurrido en las instalaciones del HCD.

Arce, del Partido Federal, fue destituido por unanimidad luego de que la Comisión Investigadora, conformada en noviembre de 2024 por cinco concejales, recopilara testimonios, informes psicológicos y documentación interna durante doce meses. Entre las conclusiones finales, se determinó que la víctima sufrió violencia psicológica, simbólica, mediática y económica, según los lineamientos de la Ley 26.485.

El hecho que dio inicio a la denuncia ocurrió en el mes de octubre de 2024, durante una sesión en la que se trataba la tarifaria. Es en ese marco donde la asesora involucrada habría sido violentada por el concejal.

¿Que dice Arce?

Por su parte el Edil involucrado en este hecho, expresó por medio de sus redes sociales, que esto se trata de una persecución política. Según Arce, su destitución se da por ser opositor a la actual gestión y defender el agua.

En el mismo sentido manifestó, que la justicia archivó la causa y que en la fiscalía no encontró ningún delito. Finalmente manifestó que va a seguir expresandose contra la actual gestión.

