Detención y proscripción de Cristina Kirchner: opiniones encontradas entre dirigentes políticos del Valle de Uco

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la condena a seis años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos a la ex Presidenta, Cristina Kirchner. El hecho recibió distintas opiniones entre los dirigentes políticos. El Valle de Uco no estuvo exento de esto, por lo que desde El Cuco Digital decidimos consultar a diferentes referentes políticos para saber cuál era su postura frente a esta situación.

A continuación las expresiones de referentes de distintos espacios políticos.

Verónica Diez, Concejal peronista de San Carlos “se repite la historia, Argentina ya vivió esto”

La Edil del departamento de San Carlos, miembro del Partido Justicialista expresó “Es un distractor. Mientras todos hablan de Cristina, la Salud está en crisis, la educación pende de un hilo, rifan los recursos naturales. No hay que perder de vista eso” en el mismo sentido agregó “Se repite la historia, Argentina ya vivió esto, han cambiado los métodos pero esto ya pasó. La pasó a Perón y ahora le pasa a Cristina. Considero que es un distractor. Mientras solo nos hablan de Cristina, la salud pública está en una crisis sin precedentes, la educación pende de un hilo, rifan recursos naturales. Me parece que el nivel de desinformación es muy grave. En estos tiempos prefiero seguir trabajando para mejorar la cotidianidad del pueblo, y trabajar para un proyecto colectivo que ponga en el eje lo que hace feliz al ciudadano de a pie que bastante mal la está pasando”.

Por otra parte la actual Concejal del PJ San Carlos hizo énfasis en que es necesario bajar los niveles de discusión y ponerse del lado de la gente que la está pasando mal “creo necesario que los argentinos nos reencontremos, no podemos estar entre vecinos peleándonos de la forma en la que lo estoy viendo por redes sociales y para ello es necesario que las instituciones de la democracia funcionan correctamente y no como lo han hecho en este caso”.

Paulo Gonzales Trigo, Presidente de la UCR Tunuyán “Se trata de dar señales claras de que la impunidad no puede ser la norma”

El dirigente Radical del departamento de Tunuyán manifestó que “La confirmación judicial de la corrupción de Cristina Fernández de Kirchner y de sus socios políticos y empresarios representa un momento crucial para la democracia argentina. No se trata solo de una cuestión jurídica, sino de una herida profunda al contrato social que une a los ciudadanos con sus instituciones”.

En el mismo sentido indicó “La importancia de que se confirme judicialmente lo que durante años fue denunciado en los medios, por sectores de la oposición y por la sociedad civil, no radica en un ánimo revanchista. Se trata de dar señales claras de que la impunidad no puede ser la norma. Que los delitos de corrupción, aunque complejos y cometidos desde las más altas esferas del poder, deben ser investigados, juzgados y condenados como cualquier otro crimen”.

Finalmente concluyó “Por ello en mi carácter de presidente de la Unión Cívica Radical en Tunuyán, me alegro profundamente de que se haga efectiva la condena para Cristina, que no solo tiene una condena penal si no también, la tiene en la sociedad argentina”.

Marcelo Romano ex candidato a Intendente de San Carlos “Es grave y preocupante lo que pasó en la Suprema Corte de la Nación, como lo que sucede en la provincia de Mendoza”

El ex Senador provincial y ex candidato a Intendente de San Carlos cuestionó el fallo e hizo, según él, un paralelismo con la Justicia mendocina “En un país donde la democracia no funciona y la justicia no tiene independencia, la democracia está en peligro, y los derechos y garantías que tienen los ciudadanos están en peligro. En Mendoza sucede lo mismo, esto que sucedió con Cristina Kirchner, juzgada por jueces que tenían nexos con la oposición y con falta de independencia, ponen en riesgo la democracia”.

Romano en el mismo sentido aclaró “Seguramente si se lee a la ligera dirán que Romano se volvió Kirchnerista, pero yo he formado parte de denuncias contra el kirchnerismo, eso está comprobado en este enlace https://www.facebook.com/share/v/16oAAL59UT/ , cuando los K tenían el poder yo los enfrente, como ahora enfrento al Cornejismo”. “Estoy preocupado y quiero hacer un parangón con Mendoza, porque cuando se manipula a la justicia, los ciudadanos están en peligro. Así como cuestiono al Poder Judicial de la Nación, cuestiono al provincial donde el gobernador a designado a ex funcionarios como miembros del Poder Judicial Provincial” “Yo he sido perseguido, denunciado y juzgado en tiempo record y sin pruebas. Y cuando he recurrido, los jueces sorteados, son los mismo que yo recusé, ya que cuando era Senador me opuse a su designación” “Es grave y preocupante lo que pasó en la Suprema Corte de la Nación, como lo que sucede en la provincia de Mendoza, donde vamos presos los que se oponen al régimen cornejista, como es el caso de los ambientalistas de Uspallata”.

Marcelo Sanchez Concejal del departamento de Tupungato “este hecho debilita la institucionalidad democrática”

El miembro del HCD de Tupungato se mostró preocupado por la condena y expresó “Es un hecho histórico para la democracia nacional, al igual que en otros países de la región, el Poder o Partido Judicial, implementa un sistema de persecución y proscripción a quien le planteo al poder hegemónico la disputa en favor del pueblo”. “El pueblo reconoce en Cristina y su gestión las conquistas sociales, la ampliación de derechos, la posibilidad de sostener y defender la educación y la salud pública. La coyuntura actual plantea una situación totalmente distinta, el gobierno actual viene a destruir el Estado”.

De igual forma manifestó “Lograron lo que querían hace tiempo, el único objetivo era proscribir a Cristina, el hecho se da a pocos días de que ella decidiera ser candidata. Este hecho debilita la institucionalidad democrática en nuestro país y con un Estado actual más débil, es mas que compleja. Es una definición contra el pueblo, contra las clases populares y una vez mas contra el peronismo. Tendremos que trabajar para recuperar desde nuestro movimiento para recuperar la representación de las mayorías”.