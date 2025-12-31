Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 31, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 31, 2025

logo el cuco digital

Detenido en Tupungato por vender pirotecnia: esta prohibido el uso en los tres departamentos

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Tiene 20 años y se movilizaba en un Ford Flacón.

Minutos antes de las 01:00 de este miércoles, personal de la Unidad Especial de Patrullaje de Tupungato tomó conocimiento sobre un auto Ford Falcon, en cuyo interior había un masculino que, al parecer, comercializaba pirotecnia. Por este hecho, se realizó un operativo cerrojo con la finalidad de detenerlo.

Quien manejaba el rodado, al notar la presencia policial, intentó hacer una maniobra para evitar ser detenido, pero finalmente se lo obligó a detener la marcha. Al ser entrevistado, aseguró que traía en el interior del auto herramientas de trabajo y que estaba regresando a su casa.

Personal policial realizó una inspección ocular y entre las herramientas encontró varias cajas de cartón y bolsas de nailon, las cuales contenían pirotecnia variada de diferente peso y tamaño. En total, la policía secuestró 13 paquetes.

Entre lo decomisado aparecen varias cajas con unidades de flower, misiles, petardos, cañas voladoras, petardos destructores,  fosforitos, show de luces, king kong, morteros, volcanes, ametralladoras y huevos de dragones, entre otras.

El autor del hecho quedó a disposición de la justicia y fue notificado de la infracción cometida a la Ley 6954/01 y a la ordenanza municipal 67/15.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Grave accidente en Tupungato: un obrero sufrió la amputación de un brazo

Volcó una camioneta con 6 ocupantes a bordo en San Carlos: uno de los heridos fue trasladado al Scaravelli

Tunuyán: un enfrentamiento entre bandas por conflictos de vieja data dejó a un hombre herido con arma blanca

Se incendió una avícola en Eugenio Bustos: se quemaron varios electrodomésticos

Padre e hija que enfermaron de Botulismo aún permanecen internados: cuál es su estado

Araña lobo o “cascotera”: por las altas temperaturas es frecuente encontrarla dentro de las casas pero en general no son agresivas

Cayó una banda que se dedicaba al narcomenudeo en Valle de Uco: hay 5 detenidos

Tupungato: se robó una bicicleta, un celular e intento hacer lo mismo en una iglesia y terminó detenido

Tupungato: entró a robar a un restaurante y quedó grabado en las cámaras de seguridad

Tupungato: intentó cargar nafta en una estación de servicio y la policía lo detuvo porque la moto era robada

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO