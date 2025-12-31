Detenido en Tupungato por vender pirotecnia: esta prohibido el uso en los tres departamentos

Tiene 20 años y se movilizaba en un Ford Flacón.

Minutos antes de las 01:00 de este miércoles, personal de la Unidad Especial de Patrullaje de Tupungato tomó conocimiento sobre un auto Ford Falcon, en cuyo interior había un masculino que, al parecer, comercializaba pirotecnia. Por este hecho, se realizó un operativo cerrojo con la finalidad de detenerlo.

Quien manejaba el rodado, al notar la presencia policial, intentó hacer una maniobra para evitar ser detenido, pero finalmente se lo obligó a detener la marcha. Al ser entrevistado, aseguró que traía en el interior del auto herramientas de trabajo y que estaba regresando a su casa.

Personal policial realizó una inspección ocular y entre las herramientas encontró varias cajas de cartón y bolsas de nailon, las cuales contenían pirotecnia variada de diferente peso y tamaño. En total, la policía secuestró 13 paquetes.

Entre lo decomisado aparecen varias cajas con unidades de flower, misiles, petardos, cañas voladoras, petardos destructores, fosforitos, show de luces, king kong, morteros, volcanes, ametralladoras y huevos de dragones, entre otras.

El autor del hecho quedó a disposición de la justicia y fue notificado de la infracción cometida a la Ley 6954/01 y a la ordenanza municipal 67/15.