Detienen a un hombre en Tupungato por el robo y faena ilegal de un toro de 500 kilos

Al momento de la detención, el hombre tenía un costillar, una pierna y parte del lomo del animal.

Durante el fin de semana, personal policial, detuvo a un hombre en el distrito de Villa Bastías, de Tupungato, tras ser señalado por los vecinos por el robo de un toro de 500 kilos y comercializar carne vacuna de forma ilegal.

El hecho se originó, luego de que un productor ganadero de San José, otro distrito del departamento, denunció con la policía el robo de un toro de 500 kilos,  el mismo tenía pelaje negro y contaba con marca registrada del propietario. 

Tras la realización de la denuncia, el personal policial inició diversas tareas de campo por la zona del hecho y fue así que dio con algunos vecinos que señalaron a uno en particular, ya que este estaba ofreciendo y comercializando carne vacuna en la zona.

Con los datos aportados, los efectivos llegaron hasta la propiedad del presunto ladrón, quien ante la presencia de los uniformados se entregó voluntariamente y, además de forma espontánea, le hizo entrega de un costillar, una pierna y parte de un lomo de bovino.

Por el hecho, el hombre quedó a disposición de la Oficina Fiscal, donde deberá enfrentar cargo por abigeato.

