agosto 26, 2025

logo el cuco digital
agosto 26, 2025

logo el cuco digital

Detienen a un hombre en Tunuyán: andaba “muy pancho” por la calle y tenía un pedido de captura

Según la información aportada al medio, se trata de un hombre de 33 años, que es oriundo del departamento de Tunuyán.

En horas de la tarde del día lunes, personal de la Unidad Especial de Patrullaje, detuvo a un hombre en un control de rutina en calle Calderón y el mismo, al no tener documento para acreditar su identidad, fue trasladado a la Comisaría 15.

El personal, al consultar en el sistema, informó que se trataba de una persona con antecedentes penales por diferentes hechos y además tenía un pedido de captura vigente.

Por esta razón quedó detenido y a disposición de la Oficina Fiscal.

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO