agosto 25, 2025

logo el cuco digital
Detuvieron a cinco personas en San Carlos por caza ilegal: encontraron dos liebres faenadas

Dos de los involucrados son menores de edad.

En horas de la tarde del día sábado, personal de Policía Rural, recibió un llamado de un puestero, de un campo ubicado en Pareditas, San Carlos, que informaba sobre la presencia de una camioneta blanca con varios ocupantes adentro realizando caza ilegal.

Ante esta situación, el personal actuante montó operativos en la Ruta 101 y 150 y cerca de las 19:00 horas, es cuando en uno de estos controles detienen la marcha de una camioneta color blanca similar a la que aportó el denunciante.

Al momento de realizar una requisa, en el interior del rodado donde circulaban las cinco personas, tres mayores y dos menores de edad,  encontraron dos libres maras ya faenadas  y  una mochila con elementos que se usan para la práctica de la caza ilegal.

Por decisión del Ayudante fiscal de turno, se dispuso la presencia del personal del ETI, que trasladó a los menores de edad y el traslado a Comisaría 18 de los tres masculinos involucrados, para ser notificados por la infracción a la Ley 22421, de protección de fauna.

