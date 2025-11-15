Detuvieron a “El monstruo” en Tupungato: había asaltado a un hombre

Se trata de una persona de 45 años.

Pasadas las 1.10 de la madrugada de este sábado, personal policial que se encontraba patrullando, fue interceptado por un hombre que aseguró ser asaltado y aportó características de la persona que había cometido el hecho.

Además de las descripciones de la persona en cuestión, aportó otra información relevante asegurando conocer al asaltante, el cual respondía al alias “El Monstruo”.

Con la información aportada, se realizó un patrullaje por la zona y en calle Filipini, se logró la detención del sujeto buscado, quien fue trasladado en calidad de detenido a la Comisaría 20, quedando a disposición de la Oficina Fiscal.

Según la víctima, el sujeto lo sorprendió en la vía pública sobre las calles Atamisque y Omar Gómez, donde lo amenazó con un arma blanca y le robó el teléfono celular y 50 mil pesos en efectivo que tenía entre sus pertenencias.