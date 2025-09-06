Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 6, 2025

Detuvieron a un joven en Tunuyán por conducir alcoholizado

imagen ilustrativa
El test dio 1,86 de alcohol en sangre.

En la madrugada de este sábado 6 de septiembre, aproximadamente a las 03:10 horas, personal policial procedió a detener la marcha de una motocicleta en la intersección de calle La Pampa y calle Caídos de Malvinas, en el departamento de Tunuyán. 

Durante el procedimiento, los efectivos entrevistaron al conductor del rodado que presentaba signos evidentes de haber ingerido alcohol, por lo que se solicitó la colaboración de personal de Policía Vial para realizar el correspondiente dosaje.

El resultado del test de alcohol en sangre dio como resultado 1,86 g/L, valor que supera ampliamente el límite permitido por la normativa vigente. Ante esta situación, se procedió al secuestro de la motocicleta marca Motomel, modelo 150 cc y se realizaron las actuaciones correspondientes conforme a las directivas judiciales.

