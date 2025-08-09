Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 9, 2025

Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 9, 2025

Detuvieron a un pasajero con marihuana en un colectivo en Tunuyán

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

El hecho ocurrió tras un control.

Durante un control de rutina realizado por integrantes del Escuadrón 28 “Tunuyán” en el kilómetro 3228 de la Ruta Nacional N° 40, se inspeccionó un colectivo de pasajeros proveniente de Mendoza. En el interior del vehículo, los efectivos observaron una mochila sin propietario aparente. Ante la presencia de testigos, se procedió a verificar su contenido, encontrando dos paquetes con una sustancia sospechosa.

Con la intervención del personal de Criminalística y Estudios Forenses de la Unidad, se llevó a cabo una prueba de orientación preliminar que confirmó la presencia de marihuana, con un peso total de 1 kilo 820 gramos.

Posteriormente, se logró identificar al dueño del equipaje. Por disposición de la Unidad Fiscal de Mendoza, el ciudadano fue detenido y trasladado a la Unidad 32 del Servicio Penitenciario Federal.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Tunuyán: un hombre golpeó a una mujer que terminó pidiendo ayuda en la calle

Varias personas fueron detenidas en Tunuyán, luego de un fuerte operativo en el interior del asentamiento Rodrigo

Violento robo en Tunuyán: los delincuentes tenían chalecos antibalas y armas de fuego

Volcó un auto en La Consulta y su conductor resultó gravemente herido 

Detectan carne de animales de dudosa procedencia en carnicerías del Valle de Uco: la Policía Rural intensifica los controles

CATA incorporó modernos colectivos para Valle de Uco: están equipados con la última tecnología

El niño que fue mal inyectado en Tupungato quedó con secuelas, y la enfermera podría tener una imputación más grave

Un camión volcó esta madrugada en La Consulta

Una vez más, Lali llegó a Valle de Uco después de su presentación en Mendoza

Agustín Esposito Véliz, quien está detenido tras pegarle una paliza a su novia, sumó una nueva imputación y se complica su situación

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO