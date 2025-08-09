Detuvieron a un pasajero con marihuana en un colectivo en Tunuyán

El hecho ocurrió tras un control.

Durante un control de rutina realizado por integrantes del Escuadrón 28 “Tunuyán” en el kilómetro 3228 de la Ruta Nacional N° 40, se inspeccionó un colectivo de pasajeros proveniente de Mendoza. En el interior del vehículo, los efectivos observaron una mochila sin propietario aparente. Ante la presencia de testigos, se procedió a verificar su contenido, encontrando dos paquetes con una sustancia sospechosa.

Con la intervención del personal de Criminalística y Estudios Forenses de la Unidad, se llevó a cabo una prueba de orientación preliminar que confirmó la presencia de marihuana, con un peso total de 1 kilo 820 gramos.

Posteriormente, se logró identificar al dueño del equipaje. Por disposición de la Unidad Fiscal de Mendoza, el ciudadano fue detenido y trasladado a la Unidad 32 del Servicio Penitenciario Federal.