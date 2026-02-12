Facebook X-twitter Youtube Instagram

febrero 15, 2026

Detuvieron a una persona por el robo de encomiendas en la terminal ómnibus de Tunuyán

El hecho ocurrió antes de ayer en horas de la tarde.

Pasadas las 14 horas de ayer martes, personal policial se desplazó hasta la terminal de ómnibus de Tunuyán, donde se detuvo a una persona que intentaba robar encomiendas de una de las empresas que opera en el lugar.

Desde El Cuco Digital, se consultó a personal de Comisaría 15, que fue quien trabajó en el hecho y confirmó la detención de una persona, que por el momento permanece detenida debido a la actualización del prontuario que presenta.

Por otra parte, un testigo ocular del hecho, informó al medio que esta persona aparentemente llegó en un vehículo Peugeot 504, de forma particular con la intención de llevarse unas encomiendas, pero cuando llegó la policía lo terminaron deteniendo.

