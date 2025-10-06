Detuvieron al “Mexicano” en Tupungato y le encontraron varias cosas robadas

La policía lo venía siguiendo desde hacía varios días hasta que lo pudo detener.

Personal policial de la Unidad Especial de Patrullaje y Cuerpos Especiales, llevó adelante en los últimos días un total de 5 allanamientos en el barrio Aconcagua y 1 en El Progreso, donde logró la recuperación de varios elementos robados y la detención de una persona, que estaba siendo investigado por las autoridades desde hacía varias semanas.

Los procedimientos tuvieron lugar gracias a la autorización de la justicia, que dio luz verde para proceder luego de analizar las pruebas que había conseguido el personal que estaba investigando.

En los allanamientos se logró el secuestro de un televisor marca TCL de 75 pulgadas, otro de 50 pulgadas, una compactadora, un horno eléctrico, bidones de insecticidas para el agro, 6 cajas con fertilizantes, 1 bolsa con fungicidas, un teléfono celular y una escopeta doble caño con cartuchos calibré 12/70. Para las autoridades, todos estos elementos habrían sido robados en distintos hechos.

Por este hecho, también se logró la detención de un masculino mayor de edad, identificado y conocido en la zona como alias “El Mexicano”.

Por directivas de los superiores, el personal actuante procedió al secuestro de todo lo detallado y el traslado en calidad de detenido a la persona sospechada de cometer estos robos.