diciembre 13, 2025

diciembre 13, 2025

Detuvieron en Tunuyán a dos personas por vender obleas de GNC y RTO falsificadas

Las actuaciones continúan en la dependencia policial correspondiente mientras avanza la investigación.

Ayer, alrededor de las 22 horas, según informó el Ministerio de Seguridad de la provincia de Mendoza, el personal policial llevó a cabo un procedimiento en la Terminal de Ómnibus de Tunuyán en el marco de una investigación por presunta falsificación de documento público.

Durante tareas vinculadas a delitos informáticos, los efectivos detectaron una operación de venta de obleas de GNC y RTO que eran ofrecidas a través de redes sociales. Como resultado del operativo, se procedió al secuestro de teléfonos celulares y de varias obleas presuntamente apócrifas.

En el lugar fueron aprehendidas dos personas mayores de edad: una mujer de 70 años, y un hombre de 29 años. Ambos quedaron a disposición de la fiscalía interviniente.

