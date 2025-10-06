Detuvieron en Tupungato a un hombre que era buscado por la justicia de Rivadavia y Junín

La detención se dio en las inmediaciones de la Escuela Comandante Luis Piedra Buena.

Efectivos policiales de Tupungato, se encontraban realizando maniobras operativas en la zona del distrito del Cordón del Plata, sobre calle El Álamo, cuando en un momento dado se detuvo la marcha de un masculino para realizar un control biométrico.

Al momento de dicho control, se supo que se trataba de un masculino de 36 años, oriundo del Este provincial, el cual tenía un pedido de captura vigente desde el 29 de julio del corriente año.

Por esta razón, la persona fue trasladada por los efectivos actuantes hasta la Subcomisaria de El Cordón del Plata, para notificar la situación y quedar a disposición de las autoridades.

Además, se supo que dicha persona es requerido por la Unidad Fiscal de Rivadavia – Junín, por parte de la Oficina Fiscal de instrucción 2.