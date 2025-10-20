Detuvieron por segunda vez en 4 meses a un vendedor de drogas en Colonia Las Rosas

Se trata de alias “Pachelo” de 31 años de edad.

Durante la jornada de sábado, personal policial del Departamento de Lucha contra el Narcotráfico Valle de Uco, División Tunuyán, realizó un allanamiento en una vivienda de calle San Juan, en el distrito de Colonia Las Rosas.

Como resultado de dichas maniobras, del interior de la propiedad se logró el secuestro de envoltorios de cocaína, envoltorios y cigarrillos de marihuana, un teléfono celular, y un total de $932.400 en efectivo.

Por directivas del, el personal actuante, procedió al secuestro de lo decomisado y el traslado de alias “Pachelo”, en calidad de detenido a la dependencia policial 65, donde permanecerá hasta ser trasladado a la Unidad Penal 32.

Fuentes policiales, confirmaron que la persona detenida, hace 4 meses, ya había sido detenida en el mismo domicilio también por una causa ligada al narcomenudeo.

Por otro lado, desde el Ministerio de Seguridad de la provincia, que durante el fin de semana, se realizaron más allanamientos en Tunuyán, puntualmente en la misma zona, del distrito de Colonia Las Rosas, donde se logró la detención de dos mujeres de 33 y 26 años y un masculino de 24, todos vinculados al narcomenudeo en la zona.