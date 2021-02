Día contra el Cáncer: cómo ha logrado la Liga de San Carlos contener a los pacientes en pandemia

by | Feb 4, 2021

El Cuco Digital entrevistó a Elsa Baigorria, presidenta de la entidad.

Este jueves 4 de febrero, la Organización Mundial de la Salud, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) y la Unión Internacional Contra el Cáncer (UICC) celebran el Día Mundial contra el Cáncer,​ un día internacional con el objetivo de aumentar la concientización y movilizar a la sociedad para avanzar en la prevención y control de esta enfermedad.

Por fortuna, cada día se suman más asociaciones y entidades que trabajan para ayudar a los pacientes que tienen que batallar contra la enfermedad. Una de esas instituciones en el Valle de Uco es la Liga de Lucha contra el Cáncer del departamento de San Carlos, que desde hace muchos años viene dando apoyo, guía y contención a quienes son diagnosticados con cáncer.

En dicha institución trabajan muchas personas de forma voluntaria, que ponen a disposición su tiempo y recursos económicos para mantener activa y de pie la Liga, pero el año pasado los esfuerzo para poder seguir cuidando de cada paciente oncológico fueron sobrehumanos.

Elsa Baigorria, presidenta de la Liga en entrevistada por El Cuco Digital contó cuáles fueron los desafíos a los que se enfrentó durante los momentos más críticos de la pandemia, cómo continuaron dando apoyo a sus pacientes y cuáles han sido los resultados.

-Elsa ¿cómo ha sido tener que trabajar en pandemia? ¿Cómo ha funcionado la Liga?

Ha sido difícil. Cuando comenzó la pandemia, la última semana de marzo y la primera de abril, decidimos cerrar las puerta para reorganizar el trabajo y ver cómo enfrentábamos esto. Y luego, abrimos las puertas y no hemos parado un minuto, al contrario, creo que hemos trabajo más que nunca y de una forma que nos ha enseñado mucho. Cuando uno quiere hacer algo no hay límites que nos frene y nos pasó eso, que nos reinventamos.

-¿Empezaron a trabajar nuevas estrategias para cuidar a los pacientes oncológicos?

Exacto. El paciente oncológico es de altísimo riesgo porque sus defensas las mayoría de las veces están por el suelo y no podían salir a la calle o estar en contacto con gente enferma, entonces decidimos hacer videollamadas. La doctora Rojel, que es la oncóloga que atiende en la entidad durante todo el año, se comunicó cada 15 días con todos los pacientes por videollamadas, como dije. Los pacientes que estaban mejor se acercaban a la Liga en un determinado horario, con protocolos estrictos, sin contacto con otras personas, y se comunicaban desde acá, ya que tenemos internet; y en algunos casos, si el paciente estaba delicado las videollamadas se hacían desde la casa del paciente. Además, la psicooncóloga lo hizo de la misma manera, conteniendo y ayudando durante todo el año a los pacientes en tratamientos para darle herramientas para enfrentar la pandemia y su enfermedad.

-Las consultas se hacían por videollamadas pero ¿cómo hicieron para que los pacientes no se quedaran sin la medicación?

Hicimos un convenio con el Municipio de San Carlos. Para que los pacientes no fueran a la Ciudad a buscar la medicación, la Municipalidad puso una ambulancia a disposición de la Liga que viajaba hasta el Hospital Central u otros lugares a buscar lo que necesitábamos, y después una vez que estaban en la Liga, los familiares pasaban a retirarla. Debemos decir que la medicación nunca faltó, siempre estuvo en tiempo y forma. Eso fue fundamental.

-Elsa, la pandemia ha dejado muchas enseñanzas, ¿a ustedes que les enseñó?

Esta pandemia nos enseñó que somos fuertes y que ante la adversidad podemos llegar a encontrar otros medios para poder continuar con nuestra labor y gracias a Dios, lo hicimos.

-¿Hay algo que no pudieron hacer o que se dificultó el trabajo?

Sí, hay cosas sobre las que nosotros no podemos hacer nada que es en la prevención, ya que el sistema de Salud se abocó de lleno al coronavirus. Por ejemplo, no se hacían estudios mamográficos, costaron que se hicieran los PAP para prevenir el cáncer de cuello de útero. Por eso nosotros nos reunimos con el doctor Miranda que atiende en la Liga y después de charlar, él se puso al hombro la situación. En plena pandemia comenzó a hacer PAP Y COLPO en la Liga a un costo mínimo, muy accesible, y en 20 días estaban los resultados. Para trabajar la prevención del cáncer de cuello de útero, no así con la prevención del cáncer de mama porque nos faltaban los aparatos.

-Si tuvieras que hacer un balance del 2020, ¿cómo dirías que fue?

Fue un año muy atípico, muy difícil, económicamente fue terrible para nosotros porque no pudimos hacer ningún evento para recaudar fondos. Por eso, vimos la posibilidad de poner urnas en negocios, y eso nos ayudó a paliar la situación. La semana que viene haremos un bono contribución de tres premios para poder seguir solventando los gastos básicos, sobre todo los servicios de profesionales. En tiempo difíciles el departamento es muy solidario. Tenemos una gran contención.

Para colaborar

Acercarse a la Liga de lunes a viernes de 9 a 12:30 y de 16 a 18:30 horas. Se pueden hacer contribuciones voluntarias o donar a través del CBU que se brinda en la entidad ubicada en calle 9 de Julio 127 de Eugenio Bustos.