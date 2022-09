Día de la Igualdad Salarial: a las mujeres se les paga cerca del 20% menos que a los hombres

Dicha brecha salarial es aún mayor para las mujeres con hijos.

Cada 18 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Igualdad Salarial instituido por las Naciones Unidas para promover el derecho a recibir igual salario por igual trabajo, sin distinción de género.

Luchar por la igualdad salarial en el mercado laboral

El Día Internacional de la Igualdad Salarial representa los esfuerzos constantes por conseguir la igualdad salarial por un trabajo de igual valor. Esta lucha se basa en el compromiso de las Naciones Unidas con los Derechos Humanos y contra todas las formas de discriminación, incluida la discriminación contra las mujeres y las niñas.

En todas las regiones, a las mujeres se les paga menos que a los hombres, con una brecha salarial de género estimada alrededor del 20 % a nivel mundial. La igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas siguen estancados debido a la persistencia de desigualdades históricas y estructurales en las relaciones de poder entre mujeres y hombres. A su vez, las situaciones de pobreza acrecientan las desigualdades y desventajas en el acceso a recursos y oportunidades para las mujeres.

El progreso para reducir esa brecha ha sido lento. Si bien se ha respaldado ampliamente la igualdad de remuneración para hombres y mujeres, su aplicación en la práctica ha sido difícil.

Para garantizar que nadie se quede atrás, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) abordan la necesidad de alcanzar la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas . Además, los ODS promueven el trabajo decente y el crecimiento económico mediante la búsqueda de empleo pleno y productivo y trabajo decente para todas las mujeres y hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la equidad salarial por un trabajo de igual valor. La incorporación de una perspectiva de género es fundamental en la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible .

Lograr la igualdad de remuneración es un hito importante para los derechos humanos y la igualdad de género. Se necesita el esfuerzo de toda la comunidad mundial y queda mucho trabajo por hacer. Las Naciones Unidas, junto con las agencias de ONU Mujeres y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), invitan a los Estados Miembros y la sociedad civil, las organizaciones de mujeres y comunitarias y los grupos feministas, así como a las empresas y las organizaciones de trabajadores y empleadores, a promover una igual remuneración por un trabajo de igual valor y el empoderamiento económico de mujeres y niñas.

¿Sabías que…?

Las mujeres ganan 77 centavos mientras que los hombres ganan un dólar ante un trabajo de igual valor. Dicha brecha salarial es aún mayor para las mujeres con hijos.

A este ritmo, se necesitarán 275 años para cerrar la brecha salarial de género a nivel mundial.

Las mujeres se concentran en trabajos peor remunerados y menos calificados, con mayor inseguridad laboral y una baja representación en los puestos de toma de decisiones.

Las mujeres realizan al menos dos veces y media más tareas domésticas y de cuidados no remunerados que los hombres.

Fuente: ONU

Otras efemérides

1851 – NEW YORK TIMES. Los periodistas Henry Raymond y George Jones fundan en la ciudad de Nueva York el diario The New York Times, uno de los más influyentes del mundo. Lleva ganados 132 premios Pulitzer de Periodismo. Raymond fue también director fundador de la agencia de noticias Associated Press en 1856.

1854 – FLORENTINO AMEGHINO. Nace en la ciudad bonaerense de Luján el naturalista, paleontólogo y antropólogo Florentino Ameghino, quien sostuvo la teoría sobre el posible origen del hombre en el continente americano.

1887 – ARMANDO DISCÉPOLO. Nace en Buenos Aires el dramaturgo y director teatral Armando Discépolo, creador del Grotesco criollo y autor de varias obras clásicas del teatro argentino como Stéfano, Mustafá, El organito y Babilonia, entre otras. Era hermano del poeta y compositor de tango Enrique Santos Discépolo.

1924 – BIBLIOTECA BAC. En el barrio porteño de Flores se funda la Biblioteca Argentina para Ciegos, la primera en su género en América Latina. Hoy cuenta con más de 3.000 libros en aproximadamente 15.000 volúmenes transcritos al sistema Braille, entre otros servicios.

1931 – ESTRENO PELUDÓPOLIS. Se estrena en Buenos Aires Peludópolis, la primera película argentina de dibujos animados con sonido, dirigida por Quirino Cristiani, también autor del guión. La película, una sátira contra el expresidente Hipólito Yrigoyen, derrocado por un golpe militar en 1930, fue un fracaso y causó grandes pérdidas a Cristiani.

1951 – DEE DEE RAMONE. Nace en la localidad de Fort Lee (Virginia, EEUU) el músico y compositor y bajista Dee Dee Ramone (Douglas Glenn Colvin), cofundador de la banda de punk rock Ramones, de la que fue su letrista y compositor más prolífico.

1970 – JIMI HENDRIX. A los 27 años de edad muere en Londres muere el músico, cantante y compositor estadounidense Jimi Hendrix (James Marshall Hendrix), considerado uno de los mejores y más influyentes guitarristas de la historia del rock.



1983 – MARIA E. PODESTÁ. Muere en Buenos Aires, a la edad de 86 años, la actriz María Esther Podestá, una de las figuras de la época dorada del cine argentino, quien a lo largo de su carrera filmó 48 películas.

1985 – NUNCA MÁS. El fiscal federal Julio Strassera concluye su alegato en el juicio a nueve jefes de las “juntas militares” de la dictadura por crímenes de lesa humanidad.

“Señores jueces: Nunca Más”, reclamó al cerrar el alegato con el que pidió reclusión perpetua para cinco de los acusados.

2006 – JORGE J. LÓPEZ. Desaparece el albañil Jorge Julio López después de declarar como testigo en el juicio al excomisario de la Policía bonaerense Miguel Etchecolatz por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. López, cuyo paradero aún se desconoce, desapareció el día en el que iba a escuchar los alegatos en el juicio a Etchecolatz, condenado luego a prisión perpetua.

2015 – MARIO B MENÉNDEZ. A los 85 años de edad muere el general Mario Benjamín Menéndez, exgobernador de las islas Malvinas durante la guerra de 1982. Estaba acusado de crímenes de lesa humanidad. cometidos durante el Operativo Independencia en la provincia de Tucumán en 1975.