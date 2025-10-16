Día de la Madre en Tunuyán: tres días de festejos en todos los distritos

Desde el viernes 17 hasta el domingo 19 de octubre Tunuyán celebrará a nuestras madres en su día. Los festejos llegarán a todos los distritos del departamento, con actividades pensadas para compartir, disfrutar y homenajear a las mamás tunuyaninas.

Durante las jornadas habrá sorteos, juegos y espectáculos en vivo, con el propósito de reunir a las familias y reconocer el amor y la dedicación de las madres. Cada encuentro se desarrollará en espacios abiertos, para vivir un fin de semana distendido, lleno de música, alegría y comunidad.

El cronograma contempla propuestas culturales en los distritos, asegurando que la celebración llegue a cada rincón de Tunuyán. Los shows en vivo con artistas locales y las actividades familiares son el eje de este fin de semana especial.

La grilla de artistas que recorrerá cada escenario, plaza y playón del departamento pone en valor el talento local y regional. El viernes 17 se presentarán La Grieta en El Algarrobo, Los Alfajores de Alcayota en Villa Seca y Yanci le canta al amor en Manzano Histórico.

El sábado 18 será el turno de Mariachi Muñoz en La Primavera, Sabrina Gallardo en Los Sauces, Yanci le canta al amor en La Pintada y Los Alfajores de Alcayota en Colonia Las Rosas.

Finalmente, el domingo 19 los festejos cerrarán con Ecos del Valle y Evangelina y Yamil en Vista Flores, Flavio en Campo Los Andes y, en el centro de Tunuyán, Los Chimenos, La Doble Folclore y Jony Ballesteros.

Te compartimos el cronograma completo:

Viernes 17 de octubre

18.30 hs | El Algarrobo (CIC)→ Artista: La Grieta

19:00 hs | Villa Seca (Esc. Ejército de Los Andes)→ Artista: Los Alfajores de Alcayota

18:00 hs | Manzano Histórico (Delegación Municipal) → Artista: Yanci le canta al amor

Sábado 18 de octubre

17:00 hs | La Primavera ( Predio de la Capilla) → Artista: Mariachi Muñoz

16:30 hs | Los Sauces (Playón) → Artista: Sabrina Gallardo

16:30 hs | La Pintada (CIC) → Artista: Yanci le canta al amor

16:30 hs | Colonia Las Rosas (Complejo Villa Anita) → Artista: Los Alfajores

Domingo 19 de octubre

18:00 hs | Vista Flores (Plaza Manuel Belgrano) → Artistas: Ecos del Valle y Evangelina y Yamil

18:30 hs | Tunuyán Centro (Plaza Departamental San Martín)→ Artistas: Los Chimenos, La Doble Folclore y Jony Ballesteros

18:00 hs | Campo Los Andes (Plaza de la Capilal) → Artista: Flavio Zeballos