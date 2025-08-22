Facebook X-twitter Youtube Instagram

Día de las Infancias en Tunuyán: habrá juegos, alegría y sorpresas para toda la familia

Este fin de semana se realizarán los festejos por el Día de las Infancias en distintos espacios públicos del departamento. La celebración, organizada por la Municipalidad de Tunuyán, se extenderá durante los próximos días en plazas y playones de los distritos. La propuesta incluye juegos, espectáculos, sorteos y espacios de encuentro para niñas, niños y sus familias.

Desde el municipio, cada año buscamos llegar a todos los rincones para que los más pequeños puedan disfrutar de su día cerca de sus hogares.

El cronograma contempla presentaciones artísticas, chocolate caliente, reparto de golosinas y sorteos de premios. Además, los equipos municipales acompañan la logística de cada encuentro, garantizando que las celebraciones se desarrollen en simultáneo en diferentes puntos del departamento.

Tres jornadas pensadas para celebrar el Día de las Infancias

 

Viernes 22 de agosto 

Agua Amarga: 10 horas – Escuela Rudesindo Alvarado.

 

Sábado 23 de agosto

Los Árboles: 15 horas – Camping Aires de Montaña.

Campo Los Andes: – 15 horas – Capilla de la Plaza.

La Primavera: 15 horas – Capilla.

 

Domingo 24 de agosto

Centro: 15 horas – Polideportivo Central

Vista Flores: 15 horas – Plaza Manuel Belgrano.

Colonia Las Rosas: 15 horas – Complejo Villa Anita.

Villa Seca: 15 horas – Club Ejército de Los Andes.

Los Sauces: 15 horas – Plaza Principal.

Colectiva Alonso: 15 horas – Canchita de fútbol.

El Algarrobo: 15 horas – CIC.

Las Pintadas: 15 horas – Club Argentino de La Pintada.

 

Fuente ‘ Prensa Tunuyán

