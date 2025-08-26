Facebook X-twitter Youtube Instagram

Día de las Infancias en Tunuyán: más de 10.000 pequeños disfrutaron de actividades y espectáculos

Tunuyán vivió un fin de semana cargado de color y alegría con los festejos por el Día de las Infancias. Más de 10.000 niños y niñas, acompañados por sus familias, participaron de actividades en plazas, playones, clubes y en el Polideportivo central. Los distintos espacios se transformaron en lugares de encuentro donde el juego, el deporte y la cultura fueron protagonistas de una verdadera fiesta comunitaria.

Los festejos llegaron a todos los distritos del departamento, con propuestas que invitaron a compartir en comunidad. Hubo celebraciones en Agua Amarga, Los Árboles, Campo Los Andes, La Primavera, Vista Flores, Colonia Las Rosas, Villa Seca, Los Sauces, Colectiva Alonso, El Algarrobo, La Pintada y en el Polideportivo central de Tunuyán, que reunió a miles de personas en el cierre de las jornadas.

Cada lugar sumó su propia impronta: canchas abiertas de deportes, peloteros inflables, plazas blandas y rincones de arte e ingenio. También hubo sorteos de juguetes y bicicletas, espectáculos de danza, teatro y aeróbica. Además del tradicional chocolate caliente con tortitas, preparado junto al Ejército Argentino y las Delegaciones Municipales.

En el Polideportivo central, los más pequeños disfrutaron de personajes como Capibara, Labubu, Hello Kitty, Sony y Sullivan, que regalaron fotos y abrazos. La Banda de los Títeres se llevó todos los aplausos en el escenario principal, mientras academias locales desplegaron música, danza y baile para completar la propuesta.

El intendente Emir Andraos acompañó las celebraciones y destacó: “Estamos contentos porque culminaron los festejos por el Día de las Infancias. Los días sábado y domingo recorrimos los distritos y cerramos en el Polideportivo de Tunuyán. Me resta agradecer la concurrencia masiva de las familias que nos acompañaron en cada propuesta, así como también al equipo de trabajo. Las infancias para nosotros son un espacio de contención, a seguir trabajando por ellos”.

Cabe destacar que el espíritu de la celebración fue garantizar un espacio de encuentro y contención. La gran convocatoria reafirma el compromiso de la Municipalidad de trabajar por infancias felices, con acceso a la recreación, al deporte y a la cultura en igualdad de condiciones.

