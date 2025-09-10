Facebook X-twitter Youtube Instagram

Día del Empleado de Comercio: se celebrará el próximo lunes 22 de septiembre y no habrá actividad comercial

Imagen ilustrativa
Si bien la fecha estipulada por ley es el 26 de septiembre, desde el 2020 se dispuso que la celebración seria el cuarto lunes del mes.

El Centro Empleados de Comercio de Mendoza (CEC) y las cámaras empresariales –Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM), Cámara Empresaria, Comercio, Industria, Turismo y Servicios de Mendoza (CECITYS) y la Federación Económica de Mendoza (FEM)– acordaron  que la conmemoración del Día del Empleado de Comercio se traslade al lunes 22 de septiembre.

Si bien la Ley 26.541 establece como fecha oficial el 26 de septiembre, desde 2020 se dispuso que la celebración tenga lugar el cuarto lunes de septiembre, garantizando así un día no laborable en el comercio.

La medida regirá en toda la provincia e incluirá supermercados, mayoristas y comercios de Gran Mendoza, zonas Sur, Este y Valle de Uco.

