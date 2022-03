Día del Glaucoma, la enfermedad silenciosa que sí es de temer y puede llevar a la ceguera

Por Facundo Romo

Mañana, 12 de marzo, se conmemora el Día Mundial del Glaucoma, una enfermedad que año tras año afecta a miles de personas por todo el mundo, de las cuales, de no quedar totalmente ciegas, quedan con una visibilidad muy reducida de no ser tratada a tiempo.

Hay muchas preguntas que surgen de esta enfermedad, en cuanto a prevención, detección y tratamiento, en otras, que la mayoría de las personas desconoce, pero que todos deben saber.

En diálogo con El Cuco Digital, el reconocido oftalmólogo Luis Drago, nos comentaba lo siguiente:

¿Qué es el glaucoma?

El glaucoma es una enfermedad que se denomina neuropatía, que tiene la particularidad, en este caso, que el aumento de la presión del ojo puede estar afectando al nervio óptico. El glaucoma es una enfermedad que se caracteriza por el aumento de la presión intraocular del ojo. El ojo tiene una presión normal que va de los diez a los veinte milímetros de mercurio en el paciente adulto y que dentro de esos rangos, normalmente no presentan ningún daño o alteración ese nervio óptico.

¿Es una enfermedad de temer?

El glaucoma es una enfermedad que sin tratamiento, sin control, puede llegar a la ceguera del paciente. Sí es una enfermedad de temer, pero es una enfermedad que se puede controlar, por eso es sumamente importante los controles dentro de cualquier consultorio oftalmológico, en donde el oftalmólogo le va a revisar, no solamente la presión ocular, sino que va a hacer todo un examen del ojo para ver cómo está el nervio y hacer los estudios que hagan falta para poder determinar si la persona tiene o no tiene glaucoma.

Normalmente el ojo tiene, para hacerlo muy simple, una producción de líquido que se llama humor acuoso y se recambia entre sesenta o noventa minutos todo el líquido que tiene el ojo. Hay un lugar donde se genera el líquido y hay un lugar por donde se drena ese líquido, ese humor acuoso. Normalmente se produce una alteración en el drenaje del ojo y esto hace que la presión del ojo aumente y vaya dañando de forma silenciosa ese nervio óptico.

¿Cómo una persona la llega a contraer?

Es multicausal y dependiendo de la causa que lo genere es el tratamiento que se realiza.

Por eso son importantes los controles (…). A menudo se produce por una presión en el ojo más alta de lo normal.

¿Tiene cura?

Hay muchas clases distintas de glaucoma o de aumento de la presión del ojo, depende qué glaucoma el paciente tiene, es el tratamiento que se le va a indicar al paciente. Los tratamientos actualmente consisten en gotas, para regular la presión, también consisten en tratamientos láseres, para poder abrir ese lugar de drenaje, que se llama trabeculado, y hay cirugías que también se le aplican al ojo, que dependiendo de qué clase de glaucoma estamos hablando, será la cirugía que se le va a indicar al paciente.

¿Cómo se puede prevenir?

La presión ocular se controla por los medios que dijimos anteriormente y de ahí la importancia que dijimos de los controles anuales o cada dos años que se le indican al paciente para ir viendo cuál es el estado y la evolución de sus ojos. Es sumamente importante la consulta con el profesional, insistimos mucho en esto porque esto es una patología que normalmente es de hallazgo en el consultorio, es muy raro que la enfermedad dé sintomatología. Si bien la da, es muy vaga y puede haber un pequeño dolor de cabeza, alguna molestia de la luz. A lo mejor viendo algún faro de noche puede ver algún arcoirizado en ese faro, pero en realidad son síntomas muy vagos. Es sumamente importante que el paciente vaya al oftalmólogo y, de acuerdo como tiene su ojo, es lo que el oftalmólogo va a hacer. Le pedirá los estudios pertinente para el caso, que hay una batería de estudios para hacer y en función de eso le indicará el tratamiento más adecuado para regular la presión del ojo.

Es una enfermedad que se controla, solamente tiene que ir el paciente al oftalmólogo que es el único que va a poder tomarle la presión ocular y poder revisar el ojo para ver si realmente el paciente tiene o no tiene presión.

Suena un poco a ciencia ficción, pero ¿se han intentado hacer trasplantes de ojo para ayudar a los enfermos?

Actualmente no se hacen trasplantes de ojos, se hace trasplantes de córnea, que es lo trasparente que tiene el ojo, pero como esto es el nervio óptico, no hay por el momento un trasplante para mejorar esto. Por eso insistimos en el tema de los controles anuales y si una vez que se le indique un tratamiento, el paciente no lo puede dejar, porque en el momento en que deje de ponerse gotas, en el caso que su tratamiento sea con gotas, va a aumentar de nuevo la presión.