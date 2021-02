Día del Trabajador Vitivinícola: “La situación de los obreros no es muy buena. El salario no cubre la canasta básica”

by | Feb 1, 2021

Así lo expresó Rodolfo Ríos, secretario general de SOEVA en San Carlos. También hizo referencia a la situación general de los trabajadores del sector, a la vendimia 2021, y al precio que piden que se pague el tacho de uva.

Este 1 de febrero se celebra el Día del Trabajador Vitivinícola. La fecha se estableció en la Convención Colectiva de Trabajo, celebrada en Buenos Aires el 27 de junio de 1975. Más tarde, en 1991 en el departamento de San Rafael, se firmó el acta acuerdo para establecer formalmente la efeméride y declarar feriado para todo el personal comprendido en la actividad.

Sin dudas el rol de los trabajadores vitivinícolas es indispensable en el proceso de la elaboración del vino, por tal motivo, es importante conocer su situación actual laboral y todo lo que ello implica.

En ese marco, El Cuco Digital entrevistó al secretario general de SOEVA en San Carlos, Rodolfo Ríos, quien hizo referencia al respecto. También habló sobre la Vendimia 2021, y sobre el precio que piden que se pague el tacho de uva, entre otras cosas.

–En términos generales, ¿cuál es la situación actual de los obreros y empleados vitivinícolas en San Carlos y el Valle de Uco?

La situación general de los obreros vitivinícolas se puede considerar que no es muy buena, más que nada por el bajo salario que se percibe, tanto de viñas como en bodega, ya que no cubre la canasta básica. Un obrero de viña en algunos casos cobra alrededor de $27.000 dependiendo de la categoría y la antigüedad, pero en definitiva el principal problema de todos los obreros vitivinícolas es su salario. Durante la pandemia no hemos tenido inspectores de la Subsecretaría de Trabajo para solucionar problemas de suma necesidad, pero sí estuvieron a nuestra disposición en su oficina para consultas varias.

–Respecto a la cosecha 2021, si bien aún no hay un acuerdo entre empresarios y productores, ¿hay una estimación del precio al que se va a pagar el tacho de uva? ¿Desde SOEVA a cuánto consideran que debe pagarse?

El año pasado se pagaba entre $20 y $30 pesos dependiendo de la uva y la cantidad y de la patronal. La estimación que dijo la directora de Capacitación y Empleo Emilce Vega Espinoza que la jornada de cosecha debería pagarse a $1.300, pero lo que nosotros consideramos que no debe pagarse como jornada de trabajo, sino el valor por tacho. Con ese importe nadie va a levantar la cosecha; para mí la estimación va a oscilar entre los $35 y $50; lo que se pretende es que se pague $50 por tacho, ya que los cosechadores deben hacer una buena diferencia económica y un estímulo debido a su salario.

–Debido las restricciones establecidas por la pandemia esta temporada va haber muchos trabajadores menos para la cosecha. ¿Creen que en nuestra región van a faltar? ¿El plan Reinventa del Gobierno irá a dar resultados?

No pensamos que va a haber menos cosechadores, va a ser similar a lo que aconteció el año pasado, incluso con el Plan Reinventa del Gobierno creo que se va a superar el número de cosechadores, ya que hubieron 6.800 inscriptos hasta mediados de noviembre del 2020, por lo tanto, las perspectivas son muy buenas.

–Para cerrar, y a modo de síntesis ¿Qué esperan, cuáles son los deseos para esta próxima cosecha y para el 2021?

Esperamos que esta cosecha sea mucho mejor que las anteriores, es el deseo y el anhelo de todas las SOEVA y que los trabajadores tengan su recompensa, porque sabemos que en el tiempo de pandemia creció considerablemente el consumo de vino, datos que otorga el INV, o sea que a los empresarios les fue bastante bien y esperamos que en la próxima paritaria que se comenzará en este mes de febrero sea beneficiosa para todos los trabajadores vitivinícolas.

Por último, quiero enviarles un saludo muy afectuoso a todos los trabajadores vitivinícolas que hoy 1 de febrero se conmemora su día, que Dios los bendiga y proteja.