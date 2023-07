Día Internacional de la Visibilidad No Binaria: ¿por qué se celebra cada 14 de julio?

Esta fecha se conmemora en representación de las personas que no se identifican total o parcialmente con los géneros femenino o masculino asignados al nacer. En Argentina, rige tanto la Ley de Identidad de Género como el DNI no binario.

Este 14 de julio se conmemora el Día Internacional de la Visibilidad No Binaria, en representación de las personas que no se identifican total o parcialmente con los géneros femenino o masculino asignados al nacer.

Según indicó el sitio Fierce Femme, la fecha corresponde al punto intermedio entre el Día Internacional de la Mujer, que se celebra en marzo, y el Día Internacional del Hombre, que tiene lugar en noviembre.

Las personas no binarias son aquellas que no se identifican total o parcialmente como mujeres o hombres; es decir, que trascienden o no están incluidas dentro del binario mujer-hombre. Las identidades no binarias reúnen, entre otras categorías identitarias, a personas que se identifican con una única posición fija de género distinta de mujer u hombre, personas que se identifican parcialmente como tales, personas que fluyen entre los géneros por períodos de tiempo, personas que no se identifican con ningún género y personas que disienten de la idea misma del género, según expresó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La mayoría de los países del mundo no reconocen el género no binario como legal, lo que significa que la mayoría de las personas no binarias todavía no tienen un pasaporte de género e identificación oficial.

¿Cuál es la situación en la Argentina para las personas no binarias?

Desde 2012, rige la Ley de Identidad de Género que reconoce que todas las personas tienen derecho a un trato digno y acorde a su identidad, entendiéndose por ésta “la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente” (art. 2) e indica que toda persona tiene derecho a “ser tratada de acuerdo con su identidad de género”, y en particular, “a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto de el/los nombre/s de pila, imagen y sexo con los que allí es registrada” (art. 1).

En tanto, el Gobierno nacional lanzó el DNI no binario en julio de 2021. De esta manera, se amplió el abanico de identidades de género reconocidas por el Estado nacional, que hasta ahora solo se habían limitado a mujer o varón. Argentina es el único país de América Latina y Central en reconocer este derecho.

En menos de un año —el relevamiento es hasta abril de 2022— 354 personas rectificaron su documento con dicha identidad, lo que representa el 2,87% del total de rectificaciones realizadas en los últimos 10 años, y el 10,8% de las del último año (sobre un total de 3272).

Según el Decreto 476/2021 de DNI no binario, quienes optan por esta alternativa exhiben en el campo “sexo” una X.

Fuente: El DiarioAr

Otras efemérides

1789. La toma de la Bastilla

Se produce la toma de la Bastilla, el hecho que da inicio a la Revolución Francesa. La prisión, símbolo del poder de la monarquía absoluta, cae en manos de los revolucionarios, que liberan al puñado de prisioneros que se hallaba en la fortaleza. Es un hecho simbólico, pero de enormes implicancias políticas. El rey Luis XVI había convocado los Estados Generales y promovido el cobro de impuestos a la aristocracia. En medio de un gran descontento social, los acontecimientos se precipitan. Los representantes del tercer estado, las clases bajas, se juramentan no disolverse hasta dar una Constitución a Francia. Después del 14 de julio habrá una Asamblea Nacional Constituyente, que redactará la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y la Constitución de 1791. Luis XVI cae y es guillotinado en 1793. La dinámica revolucionaria llevará en 1799 al ascenso de Napoleón Bonaparte. La fecha es la fiesta nacional francesa.

1918. Nace Ingmar Bergman

En Upsala nace uno de los más grandes directores de cine de la historia: Ingmar Bergman. Hijo de un pastor luterano, comenzó como guionista. Fresas salvajes y El séptimo sello, estrenadas con diferencia de meses en 1957, lo lanzaron a la consideración mundial. Con La fuente de la doncella y Como en un espejo ganó dos Oscar al hilo a la mejor película extranjera. Luego vendrían, entre otros títulos, Persona, Gritos y susurros, Escenas de la vida conyugal, La flauta mágica, Sonata de otoño y Fanny y Alexander. Escribió un libro autobiográfico: Linterna mágica. Murió en 2007.

1929. Nace Julio de Grazia

Nace Julio de Grazia. Uno de los más versátiles actores argentinos, fue popular como Mojarrita en la saga de películas de Los Súperagentes. Alternó comedia y drama y brilló en películas como La parte del león, Tiempo de revancha, Plata dulce y Esperando la carroza. Se suicidó en 1989. Su hermano Alfonso también fue un destacado actor.

1969. La Guerra del fútbol entre Honduras y El Salvador

Estalla la llamada Guerra del fútbol entre Honduras y El Salvador. El conflicto dura cuatro días y toma su nombre del partido que las selecciones de ambos países disputaron en México tres semanas antes, y en el que El Salvador eliminó a Honduras en las eliminatorias para el Mundial de 1970. Las causas de la guerra se ubican en la emigración de salvadoreños hacia Honduras. El gobierno de Tegucigalpa expropió tierras a campesinos que habían llegado del vecino país y expulsó a jornaleros de El Salvador. Al mismo tiempo actuaba un grupo paramilitar llamado La Mancha Brava. El 14 de julio, tropas salvadoreñas invaden Honduras y se producen combates hasta el 18, cuando la OEA negocia un alto el fuego, en momentos de predominio militar salvadoreño. Mueren entre 4 mil y 6 mil personas y siguen las deportaciones de salvadoreños, que agravan la situación social en ese país. Los dos contendientes entran a la década del 70 con predominio de los militares en su vida política interna.

1993. Muere Leó Ferré

A los 76 años fallece Léo Ferré, uno de los mayores exponentes de la chanson francesa. Militante anarquista, estudió filosofía antes de dedicarse a la música. Fue uno de los más populares cantantes en francés, junto a Georges Brassens y Jacques Brel.

2003. Adiós a Compay Segundo

En La Habana muere, a los 95 años, Máximo Francisco Repilado Muñoz, mundialmente conocido como Compay Segundo. Su participación en Buena Vista Social Club lo puso en primer plano junto a otros artistas cubanos, a fines de los 90. Había nacido en 1907.

2011. Arranca Tecnópolis

Tecnópolis abre sus puertas en Villa Martelli. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner inaugura la megamuestra de arte, ciencia, tecnología e industria. La idea original era hacer la muestra en la zona de la Facultad de Derecho en 2010, por el Bicentenario, pero el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, vetó la iniciativa. Entonces se optó por el antiguo cuartel del Ejército que se sublevó contra Raúl Alfonsín en 1988, en el marco del tercer alzamiento carapintada. La edición de 2011 tuvo más de cien stands y se extendió hasta noviembre, con unos 4,5 millones de visitantes. El macrismo desmanteló buena parte de las instalaciones del predio a partir de 2016, penúltima vez que se hizo la muestra anual de julio a noviembre, en lo que fue la edición con menos convocatoria de público, con 2,6 millones de personas.