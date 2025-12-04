Día internacional del Cabernet Franc: Gabriel Salina de Casacava Wine, nos habla de este irresistible varietal

LA CABERNET FRANC, es una de las variedades tintas más antigua, fundamentalmente de Europa occidental.

SI HABLAMOS LA PARTE GEOGRAFICA.

Suroeste de Francia: específicamente la región que hoy corresponde al país Vasco Francés ( zona de los Pirineos Atlanticos )

Bueno desde allí se propagó, hacia burdeos donde allí se convirtió en una de las uvas clásicas de los coupages del médoc y Saint – Emilion. Más tarde se estableció con gran éxito en el Valle de Loira, donde hoy es protagonista en vinos como chinon, Bourgueli y Samur – champigny.

Muchos estudios han mostrado que el Cabernet Franc es progenitor del Cabernet Sauvignon, surgida del cruce natural con el Sauvignon Blanc.

El Cabernet Franc de caracteriza por ser más ligero en boca, aromática y fresca que el Cabernet Sauvignon

​AROMAS TIPICOS:

​FRUTA ROJA, frambuesa , freza, cereza

​HERBALES Y VEGETALES pimiento verde,(que es la típica pirazina, característica del varietal) hoja de tomate.

​FLORALES violeta

​ESPECIAS SUAVES, pimienta blanca, regaliz

​CON LA CRIANZA, tabaco, grafito, cuero ligero, y todo lo que aporta el roble francés y americano.

​BOCA: tanimos más suaves y finos que el Cabernet SAUVIGNON,

​Acidez más alta, lo que lo hace más gastronómica. Y tiene un cuerpo medio.

Claro que todo estás características nombradas, siempre se van a ver reflejado, por el punto de cosecha y la zona de donde proviene la materia prima.

Gabriel Salina es el enólogo creador de Casacava Wine, un emprendimiento ubicado en Vista Flores, dedicado íntegramente al Cabernet Franc.

Sus vinos son un elixir digno de ser degustado, de los mejores vinos que se elaboran en Valle de Uco.