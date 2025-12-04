Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 4, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

diciembre 4, 2025

logo el cuco digital

Día internacional del Cabernet Franc: Gabriel Salina de Casacava Wine, nos habla de este irresistible varietal

Cabernet Franc de CASACAVA Wine.
WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

LA CABERNET FRANC, es una de las variedades tintas más antigua,  fundamentalmente de Europa occidental.

SI HABLAMOS LA PARTE GEOGRAFICA.

Suroeste de Francia: específicamente la región que hoy corresponde al país Vasco Francés ( zona de los Pirineos Atlanticos )
Bueno desde allí se propagó, hacia burdeos donde allí se convirtió en una de las uvas clásicas de los coupages del médoc y Saint – Emilion. Más tarde se estableció con gran éxito en el Valle de Loira, donde hoy es protagonista en vinos como chinon, Bourgueli y Samur – champigny.

Muchos  estudios han mostrado que el Cabernet Franc es progenitor del Cabernet Sauvignon, surgida del cruce natural con el Sauvignon Blanc.

El Cabernet Franc de caracteriza por ser más ligero en boca, aromática y fresca que el Cabernet Sauvignon
​AROMAS TIPICOS:
​FRUTA ROJA, frambuesa , freza, cereza
​HERBALES  Y VEGETALES pimiento verde,(que es la típica pirazina,  característica del varietal) hoja de tomate.
​FLORALES violeta
​ESPECIAS SUAVES, pimienta blanca, regaliz
​CON LA CRIANZA, tabaco, grafito, cuero ligero, y todo lo que aporta el roble francés y americano.
​BOCA: tanimos más suaves y finos que el Cabernet SAUVIGNON,
​Acidez más alta, lo que lo hace más gastronómica. Y tiene un cuerpo medio.

Claro que todo estás características nombradas,  siempre se van a ver reflejado, por el punto de cosecha y la zona de donde proviene  la materia prima.

Gabriel Salina es el enólogo creador de Casacava Wine, un emprendimiento ubicado en Vista Flores, dedicado íntegramente al Cabernet Franc.

Sus vinos son un elixir digno de ser degustado, de los mejores vinos que se elaboran en Valle de Uco.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Fuerte choque en ruta 40: uno de los conductores iba alcoholizado

Tunuyán: nuevos allanamientos por una causa de estafas y presunta asociación ilícita 

Casi una tragedia en La Consulta: un árbol seco cayó sobre un auto donde viajaban dos personas

Fuerte accidente entre una camioneta y un auto en Tunuyán: Bomberos tuvo que rescatar a uno de los heridos

Otra víctima fatal en las rutas del Valle de Uco: murió el conductor que permanecía internado tras un vuelco

Tunuyán despide con muestra de afecto y dolor a Luis Coronel, el cafetero del pueblo

Secuestro de cocaína y marihuana, y cinco detenidos por la UEP de Tupungato

Condenaron a 24 años de prisión a Juan Oscar Sáez por el homicidio de dos personas en Tunuyán

Robo en Tunuyán: entraron a una casa y le sustrajeron varios electrodomésticos

Moto robada en Tunuyán: la policía la recuperó y detuvo a una persona

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO