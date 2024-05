Día internacional del Rap: en Valle de Uco hay un grupo de jóvenes que realiza batallas de freestyle

En comunicación con El Cuco Digital, Pablo Gutiérrez un joven del Valle de Uco contó su experiencia como freestyler

En el marco del Día Internacional del Rap que se celebró el día de ayer viernes 3 de mayo, desde El Cuco Digital tuvimos la oportunidad de conversar con Pablo Gutiérrez, un joven músico local que está ayudando a profesionalizar el Freestyle y el Hip Hop en la región.

Gutiérrez contó sobre una productora “Hijos del Valle” que surgió este año con la misión de llevar el Hip Hop y los eventos de Freestyle a un público más amplio. “Dejen de ser para nosotros nada más”, afirmó. La productora, compuesta por 13 personas, se turna entre juzgar, presentar, grabar, tomar fotos y manejar las redes sociales. Los miembros que quedan libres compiten en los eventos.

“Somos todos del Valle de Uco”, dijo Gutiérrez, aunque algunos miembros de la productora se encuentran en distintos puntos del país por trabajo o estudio. “Hay 2 en la Patagonia y uno en Rosario. Algunos viajamos seguido a San Rafael y al Gran Mendoza. En mi caso, he estado en una competencia a nivel nacional incluso, en Merlo, San Luis”.

En cuanto a las competencias de Freestyle, Gutiérrez compartió su experiencia personal: “No me preparo realmente, lo que sí busco es escuchar música totalmente distinta, mi única preparación por así decirlo es no escuchar rap en la previa de una compe”.

Pablo también habló sobre el impacto personal que el Freestyle ha tenido en su vida. “A mí el Freestyle me lleva a liberarme de todo, para mí es saltar al vacío por decirlo así, dejarme caer y arreglarme a medida que bajo, es algo que me calma y me re ayuda”, agregó.

Día internacional del rap

El 3 de mayo se celebra el Día Internacional del Rap, una fecha muy importante para los exponentes y fanáticos de este género musical que está tan comprometido con la sociedad.

En sus inicios, el hip hop y el rap eran considerados una mala influencia debido a prejuicios. Sin embargo, desde sus orígenes en el Bronx de los años 70 hasta hoy, el rap ha ido transformándose en uno de los géneros musicales más populares y consolidados, ya sea a través de composiciones musicales o de las batallas de gallos.

Este estilo musical reúne no solo a grandes artistas a nivel mundial, sino a una gran cantidad de fanáticos de todas las nacionalidades y estratos sociales. Por ese motivo, Temple of Hip Hop, Ribbons International, UNESCO, 300 activistas y varios artistas se unieron para trabajar de la mano con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para firmar la “Declaración de Paz del Hip-Hop” el 16 de mayo de 2001.

En esta declaración, queda constatado que el género es un movimiento pacífico y netamente cultural. La intención principal era mostrarlo de forma positiva, alejando la imagen negativa del hip hop de prejuicios como que corrompe a los jóvenes y les incita a delinquir.

Lawrence Kris Parker, más conocido como KRS-One, rapero afroamericano, incluiría en su libro “El evangelio del Hip Hop” en 2009, ocho años después de este tratado, el día específico que se celebra a la fecha. En el noveno principio de esta obra, el artista alienta a los raperos a “dedicarle tiempo y talento a su propio autodesarrollo y al servicio de las comunidades”

Como se recuerda, a pesar de su aceptación o rechazo, el género siempre ha mantenido vigente su línea argumental principal: describir lo que pasa en la sociedad, el gobierno, las vivencias de su gente y más, respondiendo o reflejando angustias y mucho más.