noviembre 25, 2025






Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer: Tupungato adhiere al activismo mundial

En conmemoración a esta fecha establecida para denunciar la violencia que se ejerce contra las féminas y en reclamo a la erradicación de este flagelo el departamento realizará una Jornada Reflexiva e Informativa. 

El jueves 27 de noviembre en la Plaza departamental de 10 a 12.30h se realizará la Jornada Reflexiva e Informativa con presencia del Área de Género y Diversidad de Tupungato que compartirá datos sobre asesoramiento jurídico, servicios, talleres y espacios que genera la división. 

  Además, se presentará una muestra de arte con las obras realizadas por las mujeres que participan de los encuentros del Área, trabajos desarrollados a lo largo de este año.  

Medios de Atención Género y Diversidad departamental

Para atención Género Diversidad y Masculinidad tiene sede en calle 25 de Mayo y Mosconi, lunes a viernes, 7 a 14h, su línea de WhatsApp es 2622 521059.

Campaña 2025 Únete de la ONU

El 25 de noviembre de cada año marca el comienzo de la Campaña Únete de la Organización de las Naciones Unidas con 16 días de activismo que se prolongan hasta el 10 de diciembre, fecha coincidente con el Día Internacional de los Derechos Humanos. Este año, el tema 2025 es “ÚNETE para poner fin a la violencia digital contra las mujeres y las niñas” y tiene como objetivo movilizar a todos los miembros de la sociedad: los gobiernos deben acabar con la impunidad a través de leyes que la penalicen; las tecnológicas deben garantizar la seguridad de las plataformas y eliminar contenido dañino; los donantes deben facilitar financiación para que las organizaciones feministas luchen por erradicar esta violencia, y personas como tú deben alzar la voz para ayudar a las supervivientes.

Fuente: prensa Tupungato

