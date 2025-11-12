Facebook X-twitter Youtube Instagram

logo el cuco digital
logo el cuco digital

Día mundial de la diabetes: se realizará una caminata saludable en Tunuyán

Se realizará el próximo viernes  desde las 8 de la mañana.

Para conmemorar el Día Mundial de la Diabetes, personal de hospital Scaravelli, realizará una caminata saludable el próximo viernes desde las 8 de la mañana.

Además de la actividad central, en la explanada del nosocomio habrá stands informativos y profesionales que brindarán consejos sobre la alimentación, control  y hábitos saludables para las personas interesadas.

El evento está organizado por el equipo profesional del consultorio de dialectología, que funciona en el propio hospital.

“La actividad es abierta a todo el público y además contaremos con presencia de diferentes entidades como el INTA y establecimientos educativos”, informaron desde la organización de la actividad.

¿Qué es la diabetes?

Se trata de una enfermedad crónica por niveles elevados de azúcar, debido a la poca producción de insulina que produce el páncreas.

La insulina es una hormona que permite que la glucosa (azúcar) entre en las células para obtener energía. Con el tiempo, el exceso de azúcar en la sangre puede dañar gravemente órganos como el corazón, los vasos sanguíneos, los ojos, los riñones y los nervios.

