Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 4, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

noviembre 4, 2025

logo el cuco digital

Día Reaccionemos: mañana se recibirán materiales reciclables en la Explanada Municipal de Tupungato

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Será de 08:30 horas a 13:30 horas.

Esta propuesta tiene como objetivo fomentar la separación y reciclaje de desechos, promoviendo así una convivencia más sostenible en nuestra comunidad.

Durante la jornada de mañana miércoles, se puede llevar residuos y depositarlos en las estaciones diferenciadas. Las bigbag estarán ubicadas en la Explanada Municipal ubicada en Belgrano 348 y estarán disponibles desde las 08: 30 horas.

Pueden acercar sus RSU: plásticos, cartones, vidrios, neumáticos y aparatos electrónicos, limpios, secos y en lo posible apilados.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Rápido y furioso: persecución policial por las calles de Tupungato al mejor estilo de Hollywood

Robaron una cosechadora de ajo de una finca en San Carlos

Ante la llegada de viento Zonda, recomendaciones para prevenir accidentes

Una riña se produjo en Tunuyán por no pagar el alquiler: hay dos heridos por arma blanca

Valle de Uco: a un bajo costo, los productores venden el ajo para exportar a Brasil, Estados Unidos, México y Taiwán

Llega a Tunuyán, “CAR MET” un encuentro para los amantes de autos

Un hombre de 84 años que circulaba en bicicleta sufrió un accidente en el centro de La Consulta

Un menor de edad robó una bicicleta en Tupungato y la policía lo pudo atrapar: fue entregado a sus progenitores

Un padre y su hija de 14 años están graves por botulismo: sería por una conserva 

50 años de la Escuela Artística 5-005: talento, emoción y un sentido homenaje a su iniciadora, Egidia Lo Giudice

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO