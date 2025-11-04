Día Reaccionemos: mañana se recibirán materiales reciclables en la Explanada Municipal de Tupungato

Será de 08:30 horas a 13:30 horas.

Esta propuesta tiene como objetivo fomentar la separación y reciclaje de desechos, promoviendo así una convivencia más sostenible en nuestra comunidad.

Durante la jornada de mañana miércoles, se puede llevar residuos y depositarlos en las estaciones diferenciadas. Las bigbag estarán ubicadas en la Explanada Municipal ubicada en Belgrano 348 y estarán disponibles desde las 08: 30 horas.

Pueden acercar sus RSU: plásticos, cartones, vidrios, neumáticos y aparatos electrónicos, limpios, secos y en lo posible apilados.