Diciembre trae dos feriados y dos fines de semana largos: ¡Uno es XXL!

by | Dic 1, 2020

Además de Navidad, este mes se celebra el Día de la Virgen. El calendario.

Este año diciembre trae dos feriados y dos fines de semana largos, uno extra largo.

El 8 de diciembre se conmemora el Día de la Inmaculada Concepción, festividad que da paso a los festejos navideños con el tradicional armado del arbolito. Como en esta ocasión cae día martes, se decidió extender el feriado al lunes, por lo que habrá un fin de semana XXL. En tanto, el 25 de diciembre será viernes.

A diferencia de meses anteriores, esta vez muchos podrán tomarse un merecido descanso con mayores opciones turísticas ya que muchas provincias ya abrieron las fronteras para visitantes nacionales. Particularmente Mendoza, que autorizó el turismo interno desde junio, habilitó este martes el turismo nacional de cara a la temporada de verano 2020-2021. Además, Nación lanzó el pasado lunes una web para ver todos los requisitos que se exigen para el ingreso a cada una de las provincias.

Empleados y empleadores

El 8 y 25 de diciembre será feriado, por lo que, de trabajar, el empleado deberá recibir una remuneración doble. En tanto, el 7 de diciembre está establecido en el calendario como día no laboral. De acuerdo a la Ley 20.744, en los días no laborables el trabajo será optativo para el empleador, salvo en bancos, seguros y actividades afines, conforme lo determine la reglamentación. En dichos días, los trabajadores que presten servicio, percibirán el salario simple. En caso de optar el empleador como día no laborable, el jornal será igualmente abonado al trabajador.

2021

El Gobierno definió cuáles serán estableció los “feriados con fines turísticos” del 2021, a través del Decreto 947/2020, publicado el pasado viernes en el Boletín Oficial.

Según se precisó, los feriados “puente” serán el lunes 24 de mayo, en la antesala de la jornada patria en recuerdo a la Revolución de Mayo; el viernes 8 de octubre, en la previa del Día del Respeto a la Diversidad Cultural; y el lunes 22 de noviembre, posterior al Día de la Soberanía Nacional.