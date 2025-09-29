Facebook X-twitter Youtube Instagram

septiembre 29, 2025

Dictarán en Tupungato la capacitación teórico-práctica “Mi primera licencia”

 La capacitación cuenta con 20 cupos disponibles por mes.

Se habilita la inscripción presencial para la Capacitación Teórico-Práctica “Mi primera licencia”, destinada a quienes deseen aprender a conducir de manera responsable y con todos los conocimientos que ello implica.

Esta capacitación, totalmente gratuita, es una iniciativa de la Dirección de Seguridad Ciudadana que busca brindar igualdad de oportunidades a quienes acceden a su primera experiencia de manejo. Al finalizar el proceso, y cumpliendo con los requisitos establecidos, los participantes podrán gestionar la obtención de su licencia de conducir, lo que convierte a esta propuesta en una herramienta concreta para la formación y la inserción ciudadana.

Este límite responde a la necesidad de trabajar en grupos reducidos, lo que permite un aprendizaje personalizado y seguro, tanto en el aula como en las prácticas de conducción. Asimismo, los espacios para la etapa práctica son limitados, lo que hace necesario mantener este cupo.

 Debido a la cantidad de lugares, es esperable que los cupos se completen rápidamente. Por este motivo, solicitamos a quienes deseen participar que realicen la inscripción dentro de los plazos establecidos y estén atentos a las redes oficiales de la Municipalidad, donde se informará oportunamente cuando los cupos hayan sido cubiertos.

