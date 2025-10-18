Diego Aranda, el tupungatino que llevó al Valle de Uco a lo más alto tras consagrarse subcampeón mundial en lucha por equipos

Por Antonella Escobar.

Diego Aranda, oriundo de Tupungato, Valle de Uco, en este 2025 subió al podio mundial al consagrarse Subcampeón del Mundo en lucha por equipos en el World Championship ITFU realizado en Buenos Aires.

Su interés por el Taekwon-Do empezó en el 2018, a sus 35 años de edad, a partir de un folleto que le entregaron, donde se animó tras su gusto desde pequeño por las Artes Marciales.

Diego es cinturón negro 2do Dan y actualmente se dedica a la enseñanza del Taekwon-Do, da clases, trabaja en seguridad y en el comercio de sus padres. En las Artes Marciales, especialmente en el Taekwon-Do, es instructor 2do Dan Internacional y forma parte de la Asociación Taekwon-Do Jimbo Kwan, una escuela de Mendoza con más de 30 sedes en toda la provincia y actualmente una fundación, donde Diego es el encargado de la sede de Tupungato “Jimbo Kwan Tupungato”, ubicada en zona centro del departamento.

En comunicación con El Cuco Digital, expresó que su más grande motivación a seguir por el camino de las Artes Marciales son “mis alumnos y seguir aprendiendo día a día, clase a clase con ellos y de mi maestro”.

Además de trabajar y enseñar lo técnico a sus alumnos, también disfruta mucho de competir. En el Mundial donde representó al Valle de Uco, especialmente a Tupungato, se disputó desde el 9 al 12 de octubre en Buenos Aires, Argentina, donde Diego obtuvo su primera experiencia mundialista.

“Es mi primer mundial, a mis 42 años. Me siento muy feliz de representar a mi querido Tupungato, al Valle de Uco y por supuesto a Mendoza. Competí formando parte del equipo de lucha ‘Combate Deportivo’ en la categoría ‘Seniors’ o también llamada ‘Veteranos’, donde el equipo estaba conformado por 4 competidores, 3 titulares y un suplente“, expresó.

Diego vivió muchas experiencias gratificantes. Una de ellas fue “cuando rendí el examen para el cinturón negro 1er Dan, cuando rinden mis alumnos, las experiencias de sus primeros torneos, ver cómo van creciendo y por supuesto la más reciente y más importante: viajar y poder vivir mi primer experiencia mundialista”.

Seguidamente señaló que una de sus metas es seguir creciendo en todos los ámbitos del Taekwon-Do hasta que su cuerpo se lo permita. Otra es tener muchos más alumnos, escuelas y seguir avanzando en su graduación, seguir compitiendo en todos los niveles junto a sus alumnos.

Finalmente, Diego recalcó que para todos aquellos que no se animan a practicar las Artes Marciales, solo lo hagan “con sus miedos, vergüenzas, es absolutamente normal. El Taekwon-Do es para todos, para todas las edades, ya que es adaptable a la edad y a las diferentes etapas de la vida. No pierdan esta oportunidad de venir a una clase y probar, ver si te gusta o no. No se pierde nada, a lo sumo una hora de tu tiempo, pero quizá tal vez valga mucho la pena, porque el Taekwon-Do te atrapa y te cambia la vida en todo sentido“, finalizó.

Cabe destacar, que desde la Municipalidad de Tupungato le dieron un reconocimiento por su compromiso y destacada participación en el World Championship ITFU.