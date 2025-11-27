Diputados aprobó con amplia mayoría el desembarco de la minería metalifera en Mendoza

Con votos propios y de otros sectores el oficialismo en la Cámara de Diputados de la provincia logró aprobar el proyecto San Jorge.

Con protestas de vecinos y organizaciones ambientales, el oficialismo provincial logró aprobar la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto minero San Jorge.

Se trata del primer aval legislativo que obtiene un proyecto de explotación minera metalífera en la provincia desde la sanción de la Ley 7722, hace casi dos décadas y, un dato saliente del mismo, da cuenta que en el año 2011, el mismo plan de explotación habia sido rechazado.

El proyecto fue aprobado por 31 votos a favor y 13 en contra y ahora deberá ser tratado por la Cámara de Senadores en la próxima sesión.

Protestas de vecinos y vecinas

Durante la sesión y en horas de la tarde se registraron distintas protestas de vecinos y organizaciones ambientales en distintos puntos de la provincia, especialmente en las afueras de la legislatura. Es en ese marco que los vecinos y vecinas se encuentran organizandose nuevamente para llevar adelante futuras manifestaciones cuando se trate nuevamente el proyecto.