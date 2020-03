Diputados aprobó un proyecto para eximir de descuentos a estatales con síntomas de coronavirus

La iniciativa del sancarlino Jorge Difonso, abarca a trabajadores de los tres poderes e incluye también a quienes padezcan síntomas por Dengue.

A principios de marzo, el diputado del Frente Renovador Jorge Difonso, presentó en la Legislatura Provincial un proyecto solicitando al Gobierno de Mendoza eximir de descuentos por ausentismo a quienes padezcan síntomas de dengue o coronavirus, en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

“Hemos planteado con el proyecto que esta enfermedad (coronavirus) hay que tenerla en cuenta para el invierno, no estos días nada más. Establecer un protocolo donde se active esta evaluación y diagnóstico para que no sean descontados ni los haberes ni el presentismo correspondiente. Hay personas que no dejan de asistir a sus lugares de trabajo para evitar esto”, había comentado días atrás Difosno sobre el proyecto en Radio Mitre.

Finalmente en el día de ayer, en el marco de las medidas tomadas por la Dirección General de Escuelas, quien comunicó que a los docentes que deben cumplir los 14 días de aislamiento por provenir de algún país con circulación de coronavirus, no se les descontará el ítem aula, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto del diputado sancarlino.

“Hoy en la Legislatura de Mendoza aprobamos un proyecto de mi autoría, que establece que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de nuestra provincia no harán descuento por ausentismo a quienes padezcan síntomas de dengue o coronavirus, esto tanto sea en el período para evaluación como en la cuarentena posterior, medida a la cual nuestra provincia adhirió al protocolo de la Nación”, declaró Jorge Difonso.

El ex intendente de San Carlos sostuvo que “es un paso importante teniendo en cuenta que en las reparticiones públicas transita mucha gente y se está en contacto permanente con gente, tanto en las áreas provinciales como municipales”. En este sentido, y para concluir, invitó “a todas las municipalidades de Mendoza a adherir a esta resolución adoptada hoy (por ayer) por la Cámara de Diputados para que sea una medida más para enfrentar esta pandemia que se está propagando en los cinco continentes”.