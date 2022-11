Diputados debate el Presupuesto 2023: qué pasará con el endeudamiento que solicitó Suárez

El oficialismo dará media sanción a la pauta de gastos, en conjunto con Avalúo e Impositiva. La única incógnita que se tiene es si contará con los votos de la oposición para el endeudamiento para obras públicas.

Ayer la Unión Cívica Radical (UCR) y sus aliados del Frente Cambia Mendoza avanzaron en la votación del despacho en comisiones de las tres leyes, que fueron aprobadas ante una abstención del PJ, que no ha decidido aún si acompañará o no con la pauta de gastos. De esta manera, el Gobierno de Suárez intentará recibir ese aval del PJ tanto para tratar el tema, como también para aprobar autorizaciones de créditos por U$S 282 millones.

Todo esto se da en medio de la interna del Frente de Todos, que estiró hasta este martes la presentación de las listas tras la decisión de los intendentes de San Rafael (Emir Félix) y Lavalle (Roberto Righi) de presentarse como candidatos en sus departamentos para enfrentar a Unidad Ciudadana (kirchnerismo y ciurquismo).

Lo cierto es que al margen que el radicalismo haya tenido mayoría para aprobar el despacho hoy en la Comisión, así como también darle media sanción en Diputados, necesita del aval del peronismo para discutir los temas sobre tablas, ya que el mismo no tiene un despacho en preferencia.

De esta manera, si el peronismo acompaña, se someterán a debate y votación las tres leyes económicas que regirán como un eje de trabajo durante el 2023, año que no solamente será electoral, sino que también será el último de la gestión del gobernador, Rodolfo Suárez.

No obstante, se descarta que el Gobernador tendrá su pauta de gastos, ya que, como se ha dicho, hay mayoría de Cambia Mendoza. Será importante para el Gobierno tratar de conseguir los dos tercios de los votos para los 4 artículos en los que se solicita el acceso al crédito para 4 grandes paquetes de obras, que tienen un total de U$S 282 millones. Para esto, el frente Cambia Mendoza debería conseguir por lo menos 3 votos más de la oposición para aprobarlos, ya que tiene 29 legisladores, y debe llegar a 32, que son los que exige la Cámara de Diputados en este caso.

“Todavía no hay nada concreto, pero creemos que algo acompañarán”, señalan desde el oficialismo en la Cámara de Diputados.

Recordemos que el endeudamiento que se pide sería destinado de esta manera: U$S 130 millones para un paquete de trabajos en el Gran Mendoza para eficientizar el uso del agua; U$S 22 millones para la segunda etapa de la doble vía del Este (Rivadavia – Junín – San Martín); U$S 15 millones para el acueducto ganadero Monte Comán – La Horqueta; y U$S 115 millones para la ampliación de la traza del Metrotranvía hacia el sur (Luján) y el norte (Las Heras).

En el peronismo se han movido en silencio, sobre todo porque la discusión no ha estado presente en darle o no los votos al Gobierno de Suárez en su último año de gestión; sino en solucionar los problemas internos en lo que será la nueva conducción del Partido Justicialista por los próximos dos años.

LA MIRA EN LAS 4 GRANDES OBRAS

Lo cierto es que desde el PJ, no ha habido tanta crítica respecto a las obras por las que se pide endeudamiento, sino que más bien entienden que el Gobierno no ha invertido todo lo que ha propuesto en obras públicas, por lo que han manifestado que “se debería invertir más con los recursos que se tienen, y no tanto pedir créditos para endeudamientos”, indicaron. También aseguraron que Mendoza debe apuntar más al “desendeudamiento” que a volver a tomar créditos.

Aún así, fuentes de la oposición aseguraron a Los Andes que están más cercanos a aprobar el paquete de obras hídricas y también el acueducto ganadero. En tanto, no hay mayores cuestionamientos a la doble vía del Este, aunque sí han puesto sus dudas sobre el crédito para el Metrotranvía.

Sobre este tema, se pronunció el senador radical Martín Kerchner; quien recordó el crédito tomado por la provincia en la época de Francisco Pérez para realizar el túnel Potrerillos, y presionó al peronismo para acompañar los 4 artículos con los que se pide deuda: “Cuando se quiere se puede. Se discutió 20 años y nosotros concluimos la obra del túnel Potrerillos en 2-3 años. Este es un buen ejemplo de que tomar créditos con financiamiento de organismos internacionales como el BID, es bueno en tasas y para el desarrollo de Mendoza”, comentó.

En este sentido, expresó que “ojalá el PJ acompañe este mismo tipo de desarrollos, tan necesarios para el crecimiento de los mendocinos”, y marcó beneficios que se esperan con sus construcciones, tales como una “potenciación del desarrollo económico y productivo de Rivadavia, Junín y San Martín” con la doble vía del este; una “conexión de los departamentos de Las Heras, Capital, Godoy Cruz y Luján de Cuyo a través de 14 km” del Metrotranvía; el abastecimiento de agua “apta para consumo de ganado a 89 explotaciones agropecuarias de San Rafael y La Paz” con el acueducto ganadero; y la “resolución de los problemas de abastecimiento de agua para los próximos 45 años del Gran Mendoza” con el plan de Optimización y Expansión de la Provisión de Agua Potable.