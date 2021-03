Diputados se apresta a darle media sanción a la reducción del impuesto a las Ganancias

La sesión especial se inició con la presencia de 130 diputados, entre legisladores presentes y conectados en forma remota. Se debatirá la ley de Educación Ambiental, los cambios en el impuesto a las Ganancias y modificaciones al régimen de Monotributo.

La Cámara de Diputados sesiona desde poco antes del mediodía para tratar una serie de proyectos en su primera sesión ordinaria del año, entre los que se encuentran la ley de Educación Ambiental, los cambios en el impuesto a las Ganancias, que beneficiará a más de un millón de trabajadores, y modificaciones al régimen de Monotributo.

Con el dato inusual de sesionar un sábado, una situación que no sucedía desde hace casi 20 años, la sesión especial se inició con la presencia de 130 diputados, entre legisladores presentes y conectados en forma remota.

La sesión arrancó con el Himno Nacional interpretado por mujeres tucumanas en el marco del Dia y Mes de la Mujer, tras lo cual se aceptó la renuncia como legislador del designado ministro de Justicia, Martín Soria, -presente en el recinto- y se tomó juramento a su reemplazante, Pedro Dantas, que completará su mandato que vence en 2023.

“Invito a Martín Soria a abandonar el recinto no sin antes desearle el mayor de los éxitos”, afirmó el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, luego de que la cámara aceptara la renuncia del designado ministro de Justicia.

La sesión especial se realiza bajo una modalidad mixta.

También, la Cámara baja aceptó la renuncia del diputado nacional del Frente de Todos por Mendoza, Alejandro Bermejo, exintendente de Maipú, que presentó su dimisión por razones “estrictamente personales”, y asumió su reemplazante, Eber Albano Pérez Plaza.

El temario de la primera reunión de plenario del cuerpo legislativo contempla además de los cambios en Ganancias, el tratamiento del proyecto para establecer la enseñanza ambiental en los colegios de todo el país, y una iniciativa que actualiza la ley del dopaje en el deporte.

Aunque se acortó la cantidad de oradores anotados, está previsto que la sesión continúe hasta la madrugada

Si bien se había decidido postergar para la próxima sesión la reforma al régimen de monotributo para no extender el debate, en la reunión de labor Parlamentaria que se realizó esta mañana se acordó incluir el proyecto antes del debate por los cambios de Ganancias, pero sólo con la exposición de los miembros informantes.

Aunque se acortó la cantidad de oradores anotados, está previsto que la sesión continúe hasta la madrugada.

Se trata de la primera sesión ordinaria del año, que tiene como dato inusual que se realiza un sábado, una situación que no sucedía desde el 5 de enero de 2002, cuando se aprobó la derogación parcial de la Ley de Convertibilidad que establecía la paridad entre el dólar y el peso.

Se trata de la primera sesión ordinaria del año, que tiene como dato inusual que se realiza un sábado

Crucesentre oficialismo y oposición por la defensa de los derechos humanos

La Cámara recordó a las víctimas de la dictadura militar, al cumplirse esta semana 45 años del golpe del 24 de marzo de 1976, en el marco de la primera sesión ordinaria del cuerpo, en la que se produjeron fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición por la defensa de los derechos humanos.

En ese marco, la vicepresidenta del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Cecilia Moreau, anunció que pedirá el tratamiento de varios proyectos que “tienen que ver con la negación de delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad” y, para el caso de que sean funcionarios, solicitarán “la inhabilitación para ocupar cargos públicos”.

En el marco del tiempo previsto para los homenajes, Moreau cuestionó a “una parte del Gobierno anterior” que -según dijo- “intentó tergiversar la historia” y aseguró que sintió “vergüenza de las declaraciones del diputado macrista por Neuquén el 24 de marzo”, en referencia a Francisco Sánchez.

En respuesta, el diputado radical Facundo Suárez Lastra salió al cruce de esas afirmaciones y aseguró que “es vigente y para siempre la defensa de los derechos humanos” y agregó: “Jugar con los enfrentamientos internos pasó en otro momento: si no hay conducción y capacidad de plantear el objetivo común no se sale. No se salió el 24 de marzo y empezó la dictadura”.

Fuente: Télam