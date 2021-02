Directores piden que se los compense con un ítem salarial por la responsabilidad del regreso a las aulas

Se lo requirieron a la DGE a través de un petitorio.

El ciclo lectivo 2021 y el regreso de las clases presenciales sigue generando polémica en Mendoza. En esta oportunidad fue un petitorio firmado por más de 400 directores y vicedirectores de escuelas de la provincia en el que generó malestar entre los trabajadores de la educación y dividió las aguas. Es que en el escrito, que se difundió por las redes sociales, se le solicita al director General de Escuelas, José Thomas, que compense con un ítem salarial la responsabilidad que el gobierno deposita en las autoridades escolares para el operativo de retorno a las aulas.

“Nos dirigimos a Ud. para solicitarle el reconocimiento de la labor y recomposición salarial a los equipos directivos de las escuelas de Mendoza”, comienza señalando el escueto comunicado que tiene como destinatario a Thomas. En solo una página se dejan establecido cinco reclamos y se especifica que los firmantes se encuentran “fuera de cualquier bandera política o sindical”.

Los cinco puntos que se advierten en el pedido están dirigidos a lograr una aumento del escalafón de jerarquía directiva, la revisión de “los desproporcionados” descuentos que se nos aplican por el Impuesto a las Ganancias, el reconocimiento de las horas de proyecto de gestión y de las guardias pasivas. Además se requirió la suma de un ítem por “dedicación especial”. Con respecto a esto se detalla: “Las nuevas formas de trabajo nos han llevado a dedicar más horas de las correspondientes a nuestras funciones y esto impacta en la vida personal de cada uno. Que sea remunerativo y bonificable”. Desde la DGE aseguraron que están al tanto de la situación y que el jueves Thomas recibirá a los directivos que se acercarán a Casa de Gobierno para entregar el escrito. Donde no fue bien recibido el petitorio fue en la comunidad docente desde donde criticaron la decisión de las autoridades escolares por realizar un reclamo sectorial que excluye a los trabajadores de las aulas. El malestar de los maestros también fue volcado en las redes sociales donde se pudieron leer mensajes como: “Qué feo ver algunas firmas. Muy triste. Me gustaría que no fuera verdad”. “Qué pena cuando la lucha colectiva no se entiende y nunca se entendió. Tengo una imagen de un bote donde surge el famoso sálvese quien pueda!! Consciencia de clase es lo que falta”.

Fuente: Diario Uno