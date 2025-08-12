Docente sospechosa de difundir material de abuso sexual infantil: qué pasa en las escuelas donde trabajaba y qué dicen algunos padres

Antes de su detención, la mujer se desempeñaba como vicedirectora en la escuela Luis Piedra Buena, de Cordón del Plata. Además una hija de esta docente se desempeña como profesora en la Escuela Cristiana Evangélica Argentina (E.C.E.A), de Tupungato, fue licenciada debido a la investigación.

La comunidad de Valle de Uco, y en especial, los padres de los alumnos que asisten a los establecimientos educativos donde esta profesional de la educación realizaba sus tareas, no salen de la conmoción, luego de enterarse de la detención de la docente por una causa por presunta distribución de material de abuso sexual infantil.

La docente, si bien fue detenida en las últimas horas del día jueves, recuperó la libertad a las pocas horas luego de pagar una fianza económica. La detención se da después de que el personal de Investigaciones irrumpiera en su domicilio y realizara un allanamiento.

Según las fuentes que maneja El Cuco Digital, a la propiedad allanada se llegó, luego de una alerta que detectó Google desde Estados Unidos, cuando se intentó subir material de pedofilia a una cuenta de Youtube.

Personal de la Unidad Investigativa de Tupungato, pudo localizar el dispositivo en el cual estaba la cuenta de YouTube y finalmente se ordenó el allanamiento a la propiedad. Desde que Google detectó esa alerta hasta que se pudo allanar la propiedad pasaron 48 horas, según detallaron.

Los investigadores se llevaron de la propiedad teléfonos celulares, tablets y otros dispositivos electrónicos, los cuales todos serán examinados por expertos, según confirmaron al medio.

A raíz de esta situación, desde este medio se le consultó al fiscal que tiene la causa en sus manos, quien indicó que “la investigación está en pleno desarrollo y faltan medidas de investigación muy importantes, luego de eso seguramente podremos dar declaraciones en detalles”.

Por su parte, desde la Dirección General de Escuelas, Delegación Valle de Uco, informaron, que a la docente en cuestión se le dio de baja a su cargo como vicedirectora en la escuela Luis Piedra Buena, ya que era suplente. Además, informaron que se la destinará a realizar tareas administrativas a una dependencia de la DGE donde no tenga contacto niños y niñas, mientras continúe la investigación.

Por otro lado, otras fuentes consultadas por el medio indicaron que la hija de la docente investigada, se desempeña como profesora de música en la Escuela Cristiana Evangélica Argentina (ECEA), ubicada en Tupungato., donde tiene a cargo a alumnos de salita de 4. A esta mujer también se le habría allanado la casa y como consecuencia de esto, desde el colegio privado se le dio licencia por al menos un mes.

Por último, testimonios de algunos padres, de los que se resguarda su identidad, mencionaron que hace un tiempo atrás, en la escuela Luis Piedra Buena, donde la docente involucrada cumplía su rol de vicedirectora, en un acto escolar habría ingresado una persona a fotografiar a los alumnos sin ningún tipo de autorización.

Ante este hecho, padres de los alumnos pidieron respuestas al establecimiento educativo, pero no hubo respuestas concretas ni se inició una investigación.