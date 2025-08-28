Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 28, 2025

logo el cuco digital
Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 28, 2025

logo el cuco digital

Docentes de la Escuela Normal de Tunuyán, denuncian recibir tratos inapropiados por parte de los directivos y padres de los alumnos

WhatsApp
Facebook
Twitter
image_pdfimage_print

Elevaron una nota para pedir que se aborde la situación.

Luego de conocerse el fallecimiento de una docente del nivel primario de la Escuela Normal de Tunuyán, por parte del entorno familiar aseguraron que dentro del establecimiento la profesional de la educación sufría hostigamiento y malos tratos por parte de directivos de la escuela y también de padres y madres de los alumnos.

Desde El Cuco Digital, se comenzó a investigar la problemática existente y desde el propio establecimiento educativo informaron que un grupo de docentes ha redactado una nota de pedido para que se aborde la problemática y además, aseguraron que la situación con la docente que sufría hostigamiento se repite con otras profesionales.

La nota, que fue redactada por las propias docentes de los grados de primer ciclo está dirigida a la directora de la institución, Roxana Bustos, y apunta directamente a quien se desempeña como vicedirectora de la institución. En la nota se pide un abordaje urgente y una respuesta inmediata.

De manera extraoficial, informaron al medio, que tanto la directora como la vicedirectora de la escuela ya cuenta con asesoramiento legal.

Por último, desde el medio se le consultó a la Delegada de la Dirección General de Escuelas en Valle de Uco, María Fernanda Barkudi, al respecto de la situación y por el momento no hubo respuesta. Lo mismo ocurrió con la directora del establecimiento.

Nota que redactaron las docentes y piden una respuesta inmediata

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

LAS MÁS LEÍDAS

Cayó “el Loco” en San Carlos, con drogas y dinero: podría tener relación en la causa del Kaká y el Oso

Desesperado pedido de auxilio de la esposa del Oso: teme por su vida y la de sus pequeños hijos

Caso Facundo Almendra: el jurado consideró que su padre no fue el culpable de su muerte y lo dejó en libertad

Juicio por la muerte de Facundo Almendra: el padre arriesga prisión perpetua (Transmisión en vivo)

Estos son los principales candidatos en el Valle de Uco a concejales para las próximas elecciones de octubre

El caballo Don Nelson fue sacrificado y su propietario lo despidió con emotivas palabras

La fiscalía pide ayuda para encontrar a un joven de 18 años que desapareció en La Consulta

Tunuyán: 26 nuevos beneficiarios recibieron maquinarias y herramientas del programa municipal

Caso Gauna: fueron imputados los detenidos luego del ataque a tiros en Eugenio Bustos

Detienen a un hombre en Tunuyán: andaba “muy pancho” por la calle y tenía un pedido de captura

Sigue Leyendo

TUNUYÁN - VISTAFLORES - LA CONSULTA - EUGENIO BUSTOS - TUPUNGATO