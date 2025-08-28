Docentes de la Escuela Normal de Tunuyán, denuncian recibir tratos inapropiados por parte de los directivos y padres de los alumnos

Elevaron una nota para pedir que se aborde la situación.

Luego de conocerse el fallecimiento de una docente del nivel primario de la Escuela Normal de Tunuyán, por parte del entorno familiar aseguraron que dentro del establecimiento la profesional de la educación sufría hostigamiento y malos tratos por parte de directivos de la escuela y también de padres y madres de los alumnos.

Desde El Cuco Digital, se comenzó a investigar la problemática existente y desde el propio establecimiento educativo informaron que un grupo de docentes ha redactado una nota de pedido para que se aborde la problemática y además, aseguraron que la situación con la docente que sufría hostigamiento se repite con otras profesionales.

La nota, que fue redactada por las propias docentes de los grados de primer ciclo está dirigida a la directora de la institución, Roxana Bustos, y apunta directamente a quien se desempeña como vicedirectora de la institución. En la nota se pide un abordaje urgente y una respuesta inmediata.

De manera extraoficial, informaron al medio, que tanto la directora como la vicedirectora de la escuela ya cuenta con asesoramiento legal.

Por último, desde el medio se le consultó a la Delegada de la Dirección General de Escuelas en Valle de Uco, María Fernanda Barkudi, al respecto de la situación y por el momento no hubo respuesta. Lo mismo ocurrió con la directora del establecimiento.

Nota que redactaron las docentes y piden una respuesta inmediata