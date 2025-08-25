Facebook X-twitter Youtube Instagram

agosto 26, 2025



Docentes de Nivel Inicial de la provincia se capacitaron en cómo utilizar la plataforma OportunaMENTE

La capacitación es el resultado de un acuerdo celebrado entre la Dirección General de Escuelas y el Ministerio de Educación.

Docentes de Nivel Inicial y Centros Educativos de Primera Infancia (CEPI) se capacitaron este viernes en el Aula Magna del Centro de Congresos y Exposiciones, junto a la Fundación Bunge y Born, sobre una iniciativa denominada “OportunaMENTE: herramientas para potenciar el desarrollo infantil”.

Se trabajó sobre distintos aspectos de la enseñanza desde el enfoque del desarrollo de las habilidades cognitivas en la primera infancia, y se hizo foco en la planificación y evaluación en el Nivel Inicial, en herramientas para la enseñanza de las prácticas del lenguaje y matemática y en cómo usar la plataforma OportunaMENTE.org para potenciar la enseñanza en la sala.

Además este sábado también se desarrolló una capacitación en San Rafael, donde docentes pudieron formarse junto a Teresa Blanco, responsable del proyecto OportunaMENTE y la consultora especialista Clara Gonzales Chaves.

Estas capacitaciones son el resultado de un acuerdo con el Ministerio de Educación, Cultura e Infancias y DGE, con el objetivo de fortalecer el rol de docentes y equipos directivos en el desarrollo de niñas y niños durante sus primeros años de vida.

El director de Educación Inicial, Marcelo García detalló que “desde las políticas educativas que se vienen generando en DGE Escuelas, la plataforma OportunaMENTE liderada por la Fundación Bunge y Born ofrece capacitación de calidad para sus docentes y equipos vinculados a este rol clave de poder acompañar el desarrollo integral de los chicos en esta educación inicial. Por eso es que los Centros Educativos de Prensa Infancia y el Jardín de Infantes, desde la Dirección de Educación Inicial, acompañan esta oferta que tiene que ver con poder apoyar esas habilidades precursoras del aprendizaje, como las funciones ejecutivas en esta ventana de oportunidades que ofrece la primera infancia”.

Por su parte, Natalia San Juan, directora de los CEPI, habló sobre la importancia de la participación de los docentes. “Este ciclo de capacitaciones ofrece una propuesta de formación de calidad para las docentes que forman parte de este nivel educativo”.

“OportunaMENTE es una plataforma virtual para usar en el aula y potenciar el desarrollo de los alumnos. Ponemos el foco en cómo trabajar en aulas heterogéneas tomando la diversidad como punto de partida. Acompañamos este proceso desde una mirada informada y respetuosa del desarrollo para contribuir sobre las brechas de desigualdad y que los niños crezcan con más oportunidades”, Blanco.

Sobre OportunaMENTE

Es una plataforma de herramientas para potenciar el desarrollo infantil con más de 180 actividades y recursos específicamente diseñados para trabajar con los contenidos del diseño curricular, que favorecen el desarrollo de las habilidades precursoras del aprendizaje.

“OportunaMENTE también acompaña la planificación y  la evaluación y las prácticas de lo que es el lenguaje, la alfabetización inicial y el abordaje de la Matemática en el Nivel. Desde nuestro lugar la propuesta es poder acompañar a los equipos docentes, directivos y supervisivos y fortalecer el rol de ellos sobre todo en esta dimensión pedagógica”, agregó García.

Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza

