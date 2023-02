Docentes, padres y alumnos de la escuela EBTA se manifestaron por mejoras edilicias a días del comienzo de clases

Además de un nuevo edificio, la comunidad educativa reclama por baños, más raciones de comida y aula satélite, entre otras cosas.

Falta días para que empiecen las clases y en la Escuela Nº 4-035 Julia Silva de Cejas de Vista Flores (EBTA), Tunuyán, hay preocupación por las condiciones del establecimiento que alberga a unos 1.000 chicos.

Ayer, docentes, padres y alumnos se manifestaron por mejoras edilicias. Los reclamos son varias: nuevos baños, más raciones de comida, un aula satélite, una escuela primaria y un comedor, entre otros.

“La escuela tiene distintos reclamos, uno de los reclamos es la construcción de un edificio nuevo en la finca de la escuela que está distante, a 250 metros del edificio central. Las gestiones se han hecho por parte del Municipio, Provincia y Nación, pero todavía no se han concretado al día de la fecha y lógicamente la necesidad es bastante grande, por eso la preocupación de toda la comunidad”, comenzó enumerado el director de la EBTA, Daniel Santiesteban, en comunicación con El Cuco Digital.

“El edificio actual tiene sectores que se llueven baños. Para la escuela que tiene más de mil estudiantes, es una de las más numerosas del departamento de Tunuyán, no están en condiciones. Si bien ahora se inició una pequeña reparación por parte infraestructura de la regional, la obra no está concluida. Además necesitamos más raciones para el comedor. más raciones de merienda. También necesitamos, dicho por una directora de la escuela primaria Pedro Díaz de Vista Flores, la creación de una nueva escuela primaria porque está asignada. Podría ser factible que en el edificio actual funcione una escuela orientada y una escuela primaria en el otro turno y en la escuela Técnica en el futuro edificio de la finca. Tampoco tenemos un aula satélite de un instituto de educación superior, tampoco se ha creado la dirección de la nueva escuela orientada, o sea es un cúmulo de situaciones que se prometieron el año pasado y acá tengo el acta. Yo no estaba en ese momento como director acá en la escuela, pero al día de la fecha muchas no se han concretado, por eso el reclamo general y la convocatorias de parte de la cooperadora y la comunidad que se va haciendo eco y pidiendo de esto”, remarcó.

“Nos adaptamos a la situación pero eso raya con la dignidad, por lo tanto este es el reclamo. Nosotros no vulneramos el derecho que comiencen las clases y les garantizamos una silla y un banco a todos. Ahora en baños, donde por ejemplo para 500 varones hay solamente dos inodoros, hay un tema. Donde para 600 chicas en la escuela, tenés en este momento en condiciones 7 inodoros, es un tema. Esa es la situación que queremos mejorar. En el comedor no alcanzan las 100 raciones, para muchas escuelas 100 raciones deben ser todo para esta escuela, con más de 1.000 alumnos, solo comen algunos. Quiero recalcarlo, hay otros reclamos de vieja data, dos aulas nuevas que se iban a hacer para en el comedor de la escuela, donde los alumnos están almorzando y tienen que levantar el plato irse al parque de la escuela interno para que ingresen otros estudiantes a tener clases normales, cuando teníamos un comedor. La escuela tenía un comedor exclusivo, se estableció para aulas pero tampoco se hicieron las dos aulas”, sostuvo el directivo.

En tanto, Carolina Pechemiel, docente de la escuela, señaló: “Es complicado. El personal le hemos puesto toda la voluntad, docentes, directivos, celadores, preceptores todo el personal de la escuela está haciendo todo lo posible, pero aprovecho esta oportunidad para decirles los que están haciendo el mayor esfuerzo son los estudiantes, los adolescentes, nuestros jóvenes están poniendo toda la buena voluntad. Pos pandemia trabajamos con las burbujas, después de las burbujas, refuncionalizamos muchísimas aulas”.

A su vez, aclaró que está garantizado el inicio a clases el próximo lunes “porque el derecho de los estudiantes el derecho de la educación está amparado en la constitución”

Sin embargo, también remarcó varias problemáticas: “Hay aulas que se refuncionalizaron, una por ejemplo era una oficina que estábamos 3 o 4 personas del servicio orientación que hoy se convirtió en aula de 4×3 y hay 25 estudiantes; el SUM ahora es aula; y por media hora en el día es comedor la sala de informática. O sea todos los espacios se han tratado de optimizar en lo máximo así que sí es un esfuerzo por parte del personal, pero básicamente por parte de nuestros estudiantes. No olvidemos que la educación es un derecho y las escuelas están abiertas para que nuestros estudiantes avancen para que su proyecto de vida sea cada vez mejor y por eso estamos acá porque estamos convencidos que la educación es una herramienta de cambio y ellos son los protagonistas de esto y por ellos estamos pidiendo”

Un problema de larga data y un nuevo edificio