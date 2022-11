Docentes y alumnos de Valle de Uco crean instrumentos musicales inclusivos para chicos con discapacidad

A través de una placa electrónica que permite convertir objetos cotidianos en paneles táctiles y combinarlos con internet o Scratch.

La vocación de los docentes es noticia una y otra vez. Sin importar las horas dentro del aula, las horas extras en casa que no son remuneradas, el cariño por los alumnos y la profesión siempre encuentran un espacio en el corazón de muchos maestros y profesores que dejan huellas invaluables.

En esta ocasión, docentes del Valle de Uco se autoconvocaron para crear instrumentos musicales inclusivos tecnológicos para chicos con discapacidad. La iniciativa surgió de Marina Villaruel, quien trabaja en la escuela Club de Leones, una institución para niños con discapacidad, ubicada en Tunuyán. Luego se sumaron docentes de la escuela Integración de La Consulta, San Carlos, y también la gesta solidaria entusiasmó a algunos alumnos que conforman los equipos de trabajo.

En este proyecto, se fueron desarrollando diferentes prototipos de instrumentos. Se inició con la idea de hacer una batería electrónica que usaba una placa de llamada “makey makey”. Pasado un tiempo y viendo como que se podían utilizar otras placas, se decidió dividir el proyecto en dos grupos diferentes, cada uno iba a utilizar una placa de arduino diferente.

Rubén Rivas es profe de música de la Escuela Integración y desde su experiencia supo que ver que los instrumentos tradicionales no están completamente adaptados para diferentes tipos de discapacidades. Trabajan con él dos docentes más de ese establecimiento: Pablo Rosas y Mario Rivas.

“La discapacidad no es una condición a curar, a completar o reparar es una construcción relacional entre la sociedad y un sujeto (individual o colectivo). He observado durante muchos años de mi carrera docente desde el espacio curricular, donde me desempeño educación musical, que los instrumentos musicales convencionales tales como: instrumentos de cuerdas (guitarra, piano), de percusión (bombos, triángulos, sonajeros, panderetas, redoblantes ), que se encuentran en cualquier sala tradicional de música, e instrumentos musicales no convencionales que son aquellos que se realizan a través de elementos cotidianos de la vida diaria, no terminan de atender a las necesidades musicales de cada niños con discapacidad. Necesitan de un instrumento musical que sea completamente funcional a sus características, que les garantice el acceso justo a la música, que no implique frustraciones en el modo de ejecutar ya que los instrumentos musicales convencionales no generan por completo el puente conector entre el estudiante y el elemento”, explica Ruben.

“Desde mi espacio curricular del área de música se han realizado adaptaciones musicales que posibilitan un buen trabajo pedagógico musical desde el niño con la música, y los mismos han sido de gran gusto y significativo para cada estudiante con discapacidad. Sin embargo, sigo considerando que es necesario dar un paso más en la inclusión de todos y todas en la creación de instrumentos musical de gran adaptación tecnológica y funcional para abastecer por completo a la necesidad de cada niño y niña que puedan tener una espacio en la música tal como cualquier niño desea tener y ser parte en un futuro muy cercano, de ser miembro de una banda musical realizada desde la escuela con instrumentos musicales significativos y funcionales para cada estudiante de la comunidad educativa”, destaca.

Placa Makey Makey y placa Leonardo

De esta manera, en busca de garantizar el libre acceso al entorno musical, los instrumentos se desarrollan a través a una placa Makey Makey, una placa electrónica con una arquitectura como la de Arduino, pero modificada para que permita convertir objetos cotidianos en los paneles táctiles y combinarlos con internet o Scratch; y una placa Leonardo, que permite poder transformar las señales analógicas que son mandadas por un modulo ldr y las convierte en señales digitales que son recibidas por la computadora y emite el sonido o instrumento que se ha seleccionado a través de un multipista o programa que se haya elegido.

“Como sociedad debemos darnos la posibilidad de brindar apoyo a estas construcciones novedosas porque justamente quienes están construyendo estos instrumentos musicales tecnológicos inclusivos son estudiantes y docentes de la escuela Técnica 4-123 Integración de La Consulta. Ellos están haciendo un gran aporte a toda la sociedad, y en especial están dando un gran paso en la discapacidad, mucha veces relegada y dejada de lado entonces poder darle valor como sociedad a estos proyectos que construyen, es una tarea que nos toca a todos”, subraya el docente.

Una batería electrónica con letras en braille y piezas impresas con impresoras 3D

Uno de los alumnos de la escuela Integración, Jeremías Soria, con su grupo conformado por Manuel Guevara, Samuel Ferreyra, Santiago Lucero e Ivana Catari, crearon una batería electrónica. El proyecto comenzó a finales del año 2021, propuesto por la profesora Marina de escuela Club de Leones.

El instrumento es a base de pulsadores, que funciona con la placa electrónica Makey Makey, la cual puede conectarse a cualquier computadora.

La batería esta compuesta por 7 pulsadores, los cuales simularán el sonido de una batería convencional, cada uno de los pulsadores tienen colores distintos para poder diferenciarlos, y que cada uno tenga su característica única, como también su forma. Cada una de las teclas tendrá escrita sobre su superficie, letras en braille, especificando el nombre de cada una de las teclas para niños no videntes.

Los pulsadores han sido impresos mediante las impresoras 3D que tiene la escuela. Están compuestos por 3 piezas: la superior, la cual es la que será golpeada; una inferior, la que alberga el mecanismo y pulsador; y la inferior, cuya función es dar soporte. Todas estas piezas se montan sobre una madera, como pulsadores con mecanismo oculto.