Dolina ante la pregunta del sancarlino Nahuel Jofré sobre la música cuyana: “Me gusta mucho”

El ida y vuelta se dio en el marco del programa radial del escritor “La Venganza Será Terrible”.

En las últimas horas, un posteo del músico oriundo de San Carlos, Nahuel Jofré, dejó heladas a varias personas. Y es que, en el mismo, compartía un recorte del clásico programa de Alejandro Dolina, La Venganza Será Terrible, donde el arista local le pregunta si le gusta la música cuyana y el escritor brindó una linda respuesta.

“Flor de Montaña (seudónimo de Nahuel), dice: “¿Quisiera saber si a Dolina le gusta la música cuyana y cuáles son sus cultores favoritos de esta expresión del folklore?”, leyó al aire Patricio Bartón, quien acompaña al conductor por la AM 750.

Ante la pregunta del sancarlino, Dolina respondió: “Principalmente los guitarristas, como Tito Francia, como Sábala y Alfonso”.

¿Y usted quién es? Que tal como le va, yo soy es que los escucha todas las noches por esta radio. ¿Cuál? ¡Ésta! Y se me… Posted by Flor de Montaña on Thursday, September 3, 2020

Más adelante, con su modo filosófico que lo caracteriza, Alejandro explicó: “Hay un estilo cuyano de tocar y de armonizar las guitarras (…) casi no hay rasguidos; en general hay un montón de armonías muy elaboradas, acordes interesantes y muchos unísonos y también de toque a dos voces, o a tres voces, cantando a tres voces quiero decir, no solamente haciendo acordes con la guitarra. Sino cantando a una cuerda, y la otra guitarra otra cuerda, y una tercera cuerda, a veces cuatro guitarras también, y a veces hay una. Pero hay una forma de armonizar que tiene que ver con la música cuyana; me gusta mucho, se oye poco lamentablemente”.

Para cerrar, el conductor contó que él había “detectado como un gran descubrimiento un programa a la madrugada que era de música cuyana; extraordinario”.