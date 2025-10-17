Dolor en las redes: familiares y amigos despiden a Macarena Manrique

Tenía 30 años y perdió la vida esta madrugada en un accidente de tránsito.

Durante la madrugada de este viernes, una triste noticia despertó al departamento de Tunuyán, al conocerse el fallecimiento de Macarena Manrique de 30 años, quien regresaba de Tupungato a Tunuyán a bordo de una camioneta, la que volcó en calle El Álamo a la altura de La Puntilla. Como consecuencia del accidente, la joven perdió la vida en el lugar.

Familiares, amigos y conocidos de la joven madre, la despidieron en las redes sociales: