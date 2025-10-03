Facebook X-twitter Youtube Instagram

Domingo con ritmo: seis academias locales se lucirán en el Auditorio Municipal de Tunuyán

Las entradas ya se encuentran disponibles en las academias participantes.

El próximo domingo se desarrollarán nuevas presentaciones en el marco del Ciclo Cultural de Danza. Las funciones tendrán lugar en el Auditorio Municipal desde las 17 horas y estarán a cargo de academias locales. La propuesta es organizada como parte de las actividades de octubre cultural.

Estos espacios permiten a los alumnos mostrar el trabajo realizado durante todo el año. Desde el área de Cultura destacaron que la programación busca dar continuidad a los proyectos de formación artística que se desarrollan en la comunidad.

El domingo, a partir de las 17, se presentarán las academias Pájaros de Cristal, En las Nubes Pole Dance y Contratiempo. Más tarde, desde las 20, actuarán Arte en Movimiento, Ashlaham y Matías Lucero, con puestas que recorrerán diferentes estilos de danza.

Fuente: Prensa Tunuyán

