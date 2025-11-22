Domingo de carreras en el hipódromo de Mendoza: The Cyclone y Vientos del Sur estarán presentes en la principal

La programación ofrece un total de 12 carreras entre cortas y largas. Fuerte presencia de la caballeriza Don Cristóbal de Tupungato.
Este próximo domingo, abrirá una vez más las puertas el hipódromo de Mendoza, será la ante última del año y para esta ocasión ofrece una carta de 12 carreras entre cortas y largas y la presencia de los mejores caballos de la provincia. También hay fuerte presencia de caballos de San Juan.
Desde el Valle de Uco, habrá una fuerte presencia de caballos que pertenecen a la caballeriza Don Cristóbal y que son pencionados de Ramón Abrales, entre los destacados aparecen Vientos del Sur, Wizar Foot, The Cyclone.
Además de los ya mencionados también estarán: French Frank, Maltuñado, Hola Frank, El Chespi, Furioso Decano y Santo Frank.
Carreras largas que se disputarán
Clásico: “Copa de Mendoza” – 2000 metros
1-Soplicitadísimo
2-Endo verde
3-The Cyclone
4-Equipo Que Gana
5-Santo Frank
6-Piccolo Veloce
7-Asiatic King
8-Irlam
9-The Gun
10-Vientos del Sur
Clásico: “Preparatorio Navidad” – 1100 metros
1-Brujo Santo
2-Didáctico
3-Wizard Foot
4-Ethical Cleric
5-Mojadito
Ganadores de una y dos carreras – 1400 metros
1-Costabal
2-El Chespi
3-Corajudo
4-Butan Nat
5-Dom Embrujo
6-Furioso Decano
7-Don Sereno
8-Camorrero Scat
Perdedores – 1500 metros
1-Maximo Glory
2-Viejo Verde
3-Gianto
4-El Gran Mercado
5-Hi Ultra
6-Code Keeper
7-Beach Song
8-Polignac
9-Spiritual Drink
Ganadores de una – 1200 metros
1-Giant Killer
2-It’s My Life
3-French Frank
4-Maltuñado
5-Danzante Sky
Perdedoras – 1100 metros
1-Torre de Mar
2-Maxmoi
3-Dear Mother
4-Ultra Komos
5-Pandolfina
6-La Queja
7-My Sweet Baby
8-Luz Paisana
9-Vespa Si
10-Crazy Abby
Ganadoras de una – 1200 metros
1-Amor Cósmico
2.Edoarda Now
3-Global Peggy
4-Casserta
5-Donna Revoltosa
6-Shaked
7-Chan Itza
8-Emmpatia
9-Hola Frank