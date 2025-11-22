Domingo de carreras en el hipódromo de Mendoza: The Cyclone y Vientos del Sur estarán presentes en la principal

La programación ofrece un total de 12 carreras entre cortas y largas. Fuerte presencia de la caballeriza Don Cristóbal de Tupungato.

Este próximo domingo, abrirá una vez más las puertas el hipódromo de Mendoza, será la ante última del año y para esta ocasión ofrece una carta de 12 carreras entre cortas y largas y la presencia de los mejores caballos de la provincia. También hay fuerte presencia de caballos de San Juan.

Desde el Valle de Uco, habrá una fuerte presencia de caballos que pertenecen a la caballeriza Don Cristóbal y que son pencionados de Ramón Abrales, entre los destacados aparecen Vientos del Sur, Wizar Foot, The Cyclone.

Además de los ya mencionados también estarán: French Frank, Maltuñado, Hola Frank, El Chespi, Furioso Decano y Santo Frank.

Carreras largas que se disputarán

Clásico: “Copa de Mendoza” – 2000 metros

1-Soplicitadísimo

2-Endo verde

3-The Cyclone

4-Equipo Que Gana

5-Santo Frank

6-Piccolo Veloce

7-Asiatic King

8-Irlam

9-The Gun

10-Vientos del Sur

Clásico: “Preparatorio Navidad” – 1100 metros

1-Brujo Santo

2-Didáctico

3-Wizard Foot

4-Ethical Cleric

5-Mojadito

Ganadores de una y dos carreras – 1400 metros

1-Costabal

2-El Chespi

3-Corajudo

4-Butan Nat

5-Dom Embrujo

6-Furioso Decano

7-Don Sereno

8-Camorrero Scat

Perdedores – 1500 metros

1-Maximo Glory

2-Viejo Verde

3-Gianto

4-El Gran Mercado

5-Hi Ultra

6-Code Keeper

7-Beach Song

8-Polignac

9-Spiritual Drink

Ganadores de una – 1200 metros

1-Giant Killer

2-It’s My Life

3-French Frank

4-Maltuñado

5-Danzante Sky

Perdedoras – 1100 metros

1-Torre de Mar

2-Maxmoi

3-Dear Mother

4-Ultra Komos

5-Pandolfina

6-La Queja

7-My Sweet Baby

8-Luz Paisana

9-Vespa Si

10-Crazy Abby

Ganadoras de una – 1200 metros

1-Amor Cósmico

2.Edoarda Now

3-Global Peggy

4-Casserta

5-Donna Revoltosa

6-Shaked

7-Chan Itza

8-Emmpatia

9-Hola Frank