Domingo de carreras en el  hipódromo de Mendoza: Wizard Foot, tendrá su primera aparición en tierras mendocinas

El caballo fue incorporado recientemente al Stud Don Cristóbal, luego de hacer campaña en Buenos Aires.

Mañana domingo nuevamente habrá acción en el Hipódromo de Mendoza, donde se ofrece un total de 11 contiendas que en su mayoría serán largas. Se destacan el Clásico Jockey Club y una concertada de 600 metros que será un mano a mano.

Desde el Stud Don Cristóbal de Tupungato, habrá presencia de 4 SPC, donde se destaca se presentará por primera vez en Mendoza, el ejemplar Wizard Foot, la reciente incorporación que tiene la familia López y que es pensionado de Ramón Abrales.

Además, estarán Invitala, Hola Frank y Santo Frank, todos serán llevados en riendas por el jockey Damián Ledesma.

Cronograma de Carreras

1ra carrera – 1100 metros – 10.30 horas

1-Mythological

2-La Rigoneta

3-My Sweet Baby

4-Crazy Abby

5-Luz Paisana

6-Turvasa

7-La Queja

2da carrera – 400 metros – 11.15 horas

1-Royal Trigger

2-Mercantina

3-Stormy Bird

3ra carrera – 1200 metros – 12 horas

1-Maxmoi

2-Vasquita de Oro

3-Birthday Song

4-Hola Frank

5-Pandolfina

6-Torre de Mar

4ta carrera – 1200 metros – 12.45 horas

1-Ever Cosmic

2-Convoy Jarana

3-Blend

4-Stereo Stripes

5-Maximun Game

6-Perssico Boy

7-Come Upon

8-Giant Killer

5ta carrera – 600 metros – 13.30 horas

1-Petals

2-Maria’s Rimout

3-Basko Santo

4-Underworld

6ta carrera – 1200 metros – 14.15 horas

1-Petricor Stripes

2-Nikita Touch

3-Emmpatía

4-Global Peggy

5-Ilusión Optima

6-Donna Revoltosa

7-Edoarda Now

7ma carrera – 1200 metros – 15.10 horas

1-El Gran Augusto

2-Embest

3-Hi Ultra

4-Smile Texano

5-French B

6-Beach Song

7-I’m The Best

8-JLF Pampa

9-Liberty Walk

10-Vasquito Terco

8va carrera – 1300 metros – 16 horas

1-Peaky

2-Invitala

3-Etruria Song

4-Portal de Belén

5-Stressed Out

6-Bubblegum

9na carrera – 1200 metros – 16.45 horas

1-Alabama City

2-Blue Risk

3-Exact Sound

4-Wizard Foot

5-Doña Ñeca

6-Fiestero Xal

7-Le Festival

8-Didáctico

9-Arthurus

10ma carrera – 17.30 horas – 2000 metros

1-Santo Frank

2-Spiritual Drink

3-Gianto

4-Validame

11ma carrera – 600 metros – 18.20 horas

1-Doña Manuela Inc

2-Capo Tizón