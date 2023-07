Domingo de cuartos de final en el fútbol de San Carlos: así serán los cruces en reserva y primera

Serán a partido único y tienen ventaja deportiva los 4 primeros.

El próximo domingo se disputarán los cuartos de final de la Liga de Fútbol de San Carlos. Los partidos serán a partido único y tendrán ventaja deportiva los primeros cuatro clasificados.

En primera división, Eugenio Bustos, La Celia, Chilecito y San Carlos, clasificaron en los cuatro primeros lugares y tendrán ventaja deportiva, que implica la localía y en caso de empate en los noventa la clasificación. En reserva, en tanto, Chilecito, Eugenio Bustos, La Consulta, y Unión gozarán del beneficio.

La ventaja deportiva será solo por la llave de cuartos de final, ya que a partir de las semifinales en caso de empate la definición será por penales.

Los cruces serán de la siguiente manera:

Domingo 16/07

Reserva (14 horas):

• Chilecito vs San Carlos

• Eugenio vs La Celia

• La Consulta vs El Fortín

• Unión vs Calise

Primera (16 horas):

• Eugenio vs Unión

• La Celia vs La Consulta

• Chilecito vs El Fuerte

• San Carlos vs El Fortín